鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 07:44

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周四 (25 日) 表示，美國最新通膨報告讓他看到服務通膨出現一絲「曙光」，但潛在通膨壓力仍然過高，而且走勢持續惡化。

美國商務部周四公布，5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 4.1%，高於 4 月的 3.8%，創 2023 年 4 月以來最大升幅，符合市場預期。

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至於 Fed 偏好的通膨指標，也就是排除波動較大的食品與能源價格後的核心 PCE(Core PCE)，則年增 3.4%，高於 4 月的 3.3%，以及 Fed 長期通膨目標 2%，顯示物價壓力仍明顯偏高。

古爾斯比周四受訪時說：「核心通膨仍然遠高於理想水準，而且方向仍在惡化，我們必須看到這部分有所改善。」

他認為，在 Fed 雙重使命中，目前問題明顯集中在通膨，而非就業市場，「就 Fed 的兩項使命而言——控制通膨與維持充分就業——目前真正的問題顯然在通膨。」

古爾斯比並未表態 Fed 是否應升息或維持利率不變，不過他表示，認同 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 避免對未來利率路徑過度引導市場預期的做法。他是 2027 年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員。

華許日前表示，在 6 月 16-17 日的 Fed 會議中，沒有官員主張立即升息。不過，會後公布的利率點狀圖顯示，18 位提交利率預測的官員中，有九位認為今年底前仍需升息。

華許本人並未提交點陣圖預測，並強調這些預測都是「用鉛筆寫的」，意味著隨著經濟數據變化，預測也可能隨時調整。

古爾斯比表示，他對利率的判斷仍將完全取決於經濟數據，並且再度形容自己屬於「數據派」(Data Dog)，會仔細研究每一項經濟報告。

他目前最關心的是，近期通膨升溫究竟來自持續性因素，還是短暫衝擊，包括關稅推升商品價格，以及美國與以色列對伊朗戰事帶動油價及燃料相關商品價格上漲。

古爾斯比表示：「油價確實已大幅上漲，希望接下來能很快回落。」