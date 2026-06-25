鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 06:40

紐約聯準銀行主席威廉斯 (John Williams) 週四 (25 日) 發表事先擬好的演講稿指出，當前貨幣政策立場「完全有能力」推動通膨持續回落至 2% 的長期目標，但實現就業與物價穩定雙重使命的風險依然存在，決策官員須持續關注不確定性。

他並表示，目前通膨「毫無疑問仍處於高位」，明顯高於聯準會 (Fed) 設定的 2% 目標，主要受三大因素推動：進口商品關稅上調、中東衝突推高能源及大宗商品價格，以及 AI 投資熱潮帶動部分科技產品需求強勁。

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他特別提到，大規模 AI 基礎建設投資對 Fed 構成新挑戰，決策官員必須一方面等待 AI 提升生產率的效應顯現，另一方面警惕其短期內推升物價的壓力。

美國商務部同日公佈數據顯示，Fed 青睞的通膨指標——5 月個人消費支出（PCE）物價指數年增 4.1%，創 2023 年 4 月來最高，是 2% 目標的兩倍以上。

威廉斯預估，隨著關稅影響逐步消退、中東局勢若趨緩讓能源價格回穩，加上租金漲幅趨緩帶動住房通膨回落，整體通膨有望降溫；今年底 PCE 年增率將降至 3.5%，並「沿著一條下滑軌道」持續收斂，預計 2028 年達成 2% 目標。

至於勞動市場，威廉斯認為，美國就業市場仍展現韌性，中長期通膨預期亦保持良好錨定。