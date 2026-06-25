鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-26 05:40

美股週四 (25 日) 走勢震盪，美光財報與財測大幅優於預期，股價飆升約 16%，激勵 AI 與半導體族群反彈，但蘋果因調漲 Mac、iPad 等產品售價，股價重挫逾 6%，消弭部分晶片股漲勢，那指收黑 0.46%，連續第四個交易日走低。

另一方面，美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 數據符合市場預期，美債殖利率與美元同步走低，道瓊盤中一度飆逾 800 點，刷新盤中新高，但受蘋果拖累，尾盤最終幾乎全蒸發。

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中東局勢詭譎，英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 週四表示，阿曼外海荷姆茲海峽一艘貨輪遭不明飛行物擊中，駕駛艙受損但無人傷亡。

《華爾街日報》隨後引述兩名美國官員報導，遭攻擊船隻為一艘新加坡籍貨輪，襲擊者為伊朗革命衛隊。

市場擔憂美伊臨時和平協議恐再度面臨挑戰，帶動國際油價自前一交易日低點反彈。

美股週四 (25 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 71.72 點，或 0.14%，報 51,920.62 點。

那斯達克指數下跌 118.03 點，或 0.46%，報 25,358.60 點。

S&P 500 指數下跌 0.73 點，或 0.01%，報 7,357.49 點。

費城半導體指數上漲 482.68 點，或 3.59%，報 13,940.87 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 164.10 點，或 0.99%，報 16,436.84 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭盡墨。Meta (META-US) 下跌 2.65%；蘋果 (AAPL-US) 重挫 6.12%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.10%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.23%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.00%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.63%。

企業新聞

美光公布優於市場預期的財報與第四財季財測，並透露 AI 客戶持續簽署長期供貨協議，顯示 AI 記憶體需求仍十分強勁，激勵股價飆升約 16% 至每股 1,213.56 美元，市值一夕增加近 2000 億美元，引領記憶體類股走強。

高通 (QCOM-US) 預估 2029 年資料中心業務營收將達 150 億美元，帶動股價升幅約 4% 至每股 204.90 美元，進一步提振 AI 類股信心。

與美光形成鮮明對比的是，蘋果股價重挫逾 6% 至每股 275.15 美元，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅。因記憶體和儲存晶片價格暴漲速度前所未見，蘋果週四宣布調漲 MacBook、iPad 與 HomePod 等多項硬體產品售價。

微軟 (MSFT-US) 宣布調漲 Xbox 遊戲主機售價，其中 512GB 版本調高 100 美元，1TB 版本則調漲 150 美元。消息公布後，微軟股價一度跌至盤中低點，終場收跌 3.46% 至每股 352.83 美元。

經濟數據

美國 5 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數月增 0.3%、年增 3.4%，均符合市場預期；整體 PCE 月增 0.4%、年增 4.1%，其中月增幅略低於市場預估。

此外，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率 (終值) 成長 2.1%，高於先前公布的 1.6%，也優於市場原先預期維持不變的 1.6% 。

美國初次申請失業救濟金人數降至 21.5 萬人，低於市場預期的 22.5 萬人，反映企業裁員規模有限，勞動市場持續展現韌性。

華爾街分析

Fifth Third Commercial Bank 首席美國經濟學家 Bill Adams 研判，聯準會將持續關注核心通膨，但由於關稅與中東衝突帶來的通膨壓力逐漸消退，預料 7 月會議仍將按兵不動。不過，若 9 月核心通膨依舊維持高檔，升息可能性將再度升高。

此外，Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 點評，美光此次最重要的並非財報數字，而是管理層對「策略客戶協議 (SCA)」的說明，代表這波 AI 記憶體需求並非短期熱潮，而是具備更長期的支撐。

他指出，若市場相信美光獲利具有持續性，公司估值仍有擴張空間，AI 客戶提前鎖定產能，也意味記憶體供應將持續吃緊、價格維持高檔。

不過，Crisafulli 也提醒，美光調整後營業利益率大幅攀升至 81.2%，反映 AI 供應鏈利潤過度集中於 HBM、GPU 與 CPU 等少數晶片供應商，若獲利無法擴散至整體科技產業，AI 熱潮恐難長期維持。

Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 解析，美光與蘋果兩則消息其實反映相同現象，即全球記憶體供應持續吃緊。美光受惠於價格上漲與供不應求，但蘋果必須將高漲的成本轉嫁給消費者，因此市場在兩股力量拉鋸下缺乏明確方向。