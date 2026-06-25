鉅亨網編譯許家華 2026-06-26 04:30

人工智慧 (AI) 基礎建設持續擴張，帶動高頻寬記憶體 (HBM) 需求爆發，也讓消費電子產品面臨愈來愈大的成本壓力。

繼蘋果 (Apple)(AAPL-US) 宣布調漲 MacBook 與 iPad 售價後，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 也宣布，自 8 月 1 日起調高 Xbox 遊戲主機售價，部分機型最高漲價 150 美元，並坦言記憶體與儲存元件價格已較過去上漲逾 2.5 倍，且預估到 2027 年秋季前還將再翻倍。

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微軟 25 日在官方部落格表示，Xbox Series S 512GB 版本售價將調漲 100 美元，來到約 500 美元；1TB 版本則調漲 150 美元。入門款 Xbox Series X 起售價則提高至約 750 美元。

這也是 Xbox 不到一年內第二度調整售價。微軟指出，公司去年 10 月已在美國市場調漲 Xbox 主機價格 20 至 70 美元，原本希望不必再次漲價，因此過去數月持續與供應商協商，尋求降低成本的方案，但最終仍難以抵銷零組件價格持續上漲帶來的壓力。

微軟表示，目前主機所需的記憶體與儲存元件價格已較先前增加超過 2.5 倍，公司預期到 2027 年秋季前，相關成本仍將再增加一倍，意味 AI 帶動的零組件供應吃緊短期內難以改善。

近年來，高頻寬記憶體已成為 AI 伺服器最重要的關鍵零組件之一，包括輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 最新 AI GPU 均大量採用 HBM。由於 HBM 生產良率、先進封裝與產能有限，全球主要記憶體製造商正將更多資源優先投入 AI 市場。

目前美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 與 SK 海力士 (SK Hynix) 等主要記憶體供應商，皆持續擴大 HBM 產能，但因供應仍遠不及需求，廠商紛紛調高產品售價，也帶動整體 DRAM 及儲存元件價格同步攀升。

市場分析指出，HBM 需求快速增加，不僅推升 AI 晶片成本，也排擠一般 DRAM 及 NAND Flash 產能，使智慧型手機、平板電腦、個人電腦及遊戲主機等消費電子產品皆面臨成本上升壓力。

就在微軟宣布 Xbox 漲價數小時前，蘋果也宣布調高 MacBook 與 iPad 產品售價。執行長 Tim Cook 日前接受《華爾街日報》專訪時坦言，在零組件成本持續攀升下，產品價格調整已變得不可避免。

微軟也在聲明中指出，目前整體消費性電子產業都面臨前所未有的零組件危機，但遊戲主機受到的衝擊尤其明顯。

公司表示，與智慧型手機、個人電腦、藍牙喇叭等多數消費電子產品不同，遊戲主機向來不是依靠硬體本身獲利，而是長期以低於製造成本甚至接近成本價格銷售，再透過遊戲軟體、訂閱服務及數位內容獲利，因此當硬體成本快速上升時，主機價格便不得不調整。

除了調漲售價，微軟也宣布，2024 年推出的 2TB Xbox Series X 版本將停止販售，未來產品線將進一步調整。

市場人士認為，隨著 AI 資料中心持續擴建，HBM 供需失衡恐延續數年，包括美光日前在法說會中也預估，HBM 供應緊張情況將持續至 2027 年之後，整體記憶體市場最快要到 2028 年才可能逐步改善。

分析師指出，AI 帶來的「記憶體排擠效應」正逐漸由企業市場蔓延至消費市場，未來除了遊戲主機外，筆電、平板、智慧手機甚至其他智慧裝置售價都可能面臨進一步調整。