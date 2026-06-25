鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 01:00

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 周四 (25 日) 公開駁斥川普政府有關伊朗解凍資產將用於購買美國農產品的說法，並以嘲諷口吻批評美方多年來對伊朗的不信任與承諾落空，再度凸顯美伊雙方即便達成暫時停火協議，彼此仍存在深刻分歧。

伊朗開酸川普：美國只會出口黃豆、跳票承諾和講垃圾話(圖：REUTERS/TPG)

卡利巴夫在社群平台 X 發文表示，美國宣稱伊朗解凍後的海外資產將用於購買美國農產品，「這很有意思」。他諷刺稱，伊朗目前唯一收成的作物，是美國數十年來種下的不信任，「這些作物是有機的、豐富的，而且是本土種植的，但美國顯然只出口基改黃豆、跳票承諾和垃圾話。」

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這番言論是回應美國總統川普與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 近日的說法。川普日前在社群媒體表示，美國財政部釋出的伊朗資金將存放於由美方監管的第三方託管帳戶，且只能用於購買食品與醫療用品，包括美國農民生產的玉米、小麥與黃豆等產品。貝森特也在接受媒體訪問時表示，獲釋資金中相當大比例將用於採購美國糧食與藥品。

不過伊朗方面持續否認相關安排。伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmail Baghaei) 稍早即表示，任何農產品採購都將依據價格與品質決定，而非接受美國單方面設定的條件。他並質疑，美國與以色列發動戰爭原本宣稱是為了摧毀伊朗文明，如今卻將目標轉變為幫助美國農民獲利，令人感到諷刺。

川普近期因處理伊朗戰爭與停火協議方式，正面臨部分共和黨議員批評。根據目前達成的 60 天停火協議，美伊雙方暫停軍事衝突，以爭取更多時間進行和平談判，而伊朗部分遭凍結資產也有望逐步解封。

與此同時，荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 局勢仍未完全平靜。英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 周四表示，一艘航經阿曼外海荷姆茲海峽附近的貨輪遭不明飛行物擊中右舷駕駛台，造成船體受損，但未傳出人員傷亡或環境污染事件。

此外，《華爾街日報》(WSJ)報導指出，伊朗正尋求透過向航經荷姆茲海峽的船舶收取安全、環保與航運服務費用，以創造數十億美元收入，並試圖說服波斯灣鄰國共享相關收益。不過美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 與川普均已明確反對向通行船隻徵收任何通行費或額外費用。