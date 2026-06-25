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不滿產量限制？伊拉克一度揚言退出OPEC

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

在石油輸出國組織 (OPEC) 與盟友正重新檢視成員國產能基準之際，伊拉克一度傳出可能因產量配額爭議退出 OPEC，引發市場關注。不過伊拉克政府隨後迅速出面澄清，強調退出 OPEC 並非官方立場，但同時重申，希望獲得更高的原油生產配額，以符合該國實際產能與經濟需求。

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不滿產量限制？伊拉克一度揚言退出OPEC(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》周四 (25 日) 報導，知情人士透露，伊拉克曾考慮若 OPEC 不允許大幅提高產量配額，將不排除退出組織。由於伊拉克是 OPEC 第二大產油國，僅次於沙烏地阿拉伯，同時也是 1960 年 OPEC 創始成員之一，若最終選擇離開，勢必對組織造成重大打擊。尤其阿聯日前才宣布退出 OPEC，若再失去伊拉克，將進一步衝擊組織影響力。


一名伊拉克石油部高級官員表示，荷姆茲海峽 (Hormuz Strait) 出口受阻後，伊拉克高度依賴石油收入的經濟遭受重創，政府正面臨嚴峻財政壓力，因此提高產量配額的訴求應受到 OPEC 與沙烏地阿拉伯等主要成員嚴肅看待。他警告，若相關訴求無法獲得回應，伊拉克將不得不考慮所有可能選項。

不過該官員也坦言，目前討論退出 OPEC 仍言之過早，伊拉克現階段仍傾向留在組織內部爭取更高配額。

在相關言論引發市場震盪後，伊拉克石油部隨即發布聲明降溫，強調有關伊拉克考慮終止 OPEC 會員資格的報導，並不代表政府正式立場。聲明指出，無論是總理柴迪 (Ali al-Zaidi) 或伊拉克政府，都未曾提出退出 OPEC 的計畫。

事實上，伊拉克近期正積極爭取調升未來配額。OPEC + 目前正針對各成員國產能進行評估，相關結果將作為 2027 年產量基準的重要依據。伊拉克主張，未來配額應依照實際產能與人口規模重新分配。

數據顯示，伊拉克 5 月原油產量降至每日 148 萬桶，遠低於 2 月荷姆茲海峽關閉前接近 420 萬桶的水準，也明顯低於 7 月每日 437.8 萬桶的官方配額。伊拉克政府表示，正致力恢復完整出口能力，並計畫在未來數年將產量提升至每日 700 萬桶。

市場人士認為，伊拉克此次表態更像是向 OPEC 爭取更有利條件的談判策略，而非真正準備退出組織。俄羅斯能源業人士也表示，伊拉克的要求不至於對 OPEC + 合作機制造成重大衝擊，適度調高其配額或許有助於化解爭議。
 


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