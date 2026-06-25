鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 17:30

熟悉伊拉克石油政策的消息人士透露，若石油輸出國組織 (OPEC) 未大幅提高伊拉克的產量配額，伊拉克將考慮所有選項，甚至曾評估退出 OPEC。

消息曝光後，國際油價跌幅擴大，布蘭特跌破每桶 73 美元，截稿前報每桶 72.40 美元，跌幅 1.3%。

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此消息若成真，將對 OPEC 構成另一項打擊。阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 今年稍早已退出該組織，而伊拉克則是 OPEC 五個創始會員國之一，OPEC 正是在伊拉克首都巴格達成立。

一名伊拉克石油部高級官員向路透表示，由於伊朗戰爭導致伊拉克陷入財政危機，要求 OPEC 認真看待提高伊拉克在 OPEC 的產量配額一事。

他表示，伊拉克確實曾考慮退出 OPEC，但目前的計畫仍是留在組織內，並爭取更高的產量配額。

他說：「沙烏地阿拉伯與其他 OPEC 盟友必須以最高程度的重視來看待這項問題。否則，伊拉克將被迫考慮所有可行選項。」

當被問到是否已討論退出 OPEC 時，該名官員表示：「現在談這一步仍言之過早。」

伊拉克政府發言人則表示，伊拉克政府正努力恢復完整的石油出口能力，但拒絕評論 OPEC 配額問題及是否可能退出組織。

伊拉克政府發言人 Haider al Aboudi 說：「伊拉克正努力恢復完整石油出口能力，並希望未來幾年將石油產量提高至每日 700 萬桶。」

自 5 月上任以來，伊拉克總理柴迪 (Ali al-Zaidi) 多次表示，重建經濟、吸引外資以及打擊貪腐將是施政核心。他周三表示，伊拉克希望 OPEC 依照產能與人口規模提高產量配額。另據伊拉克國營通訊社 INA 的報導，柴迪認為現有配額未能充分反映伊拉克的生產潛力。