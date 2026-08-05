黃仁勳深夜推文秀Alpamayo 2 Super 宣示「AI下一波浪潮將由自動駕駛開啟」
鉅亨網編譯陳韋廷
AI晶片巨頭輝達執行長黃仁勳在開通社群帳號半個多月後，週二(4日)發布第三則推文，聚焦新一代自動駕駛開源模型Alpamayo 2 Super。
黃仁勳指出，這款模型將成為自駕計程車、卡車、接駁巴士、配送貨車、拖拉機，乃至未來數億台自主機器人的核心技術支撐。
黃仁勳明確點出產業拐點：「AI下一波浪潮將屬於機器人，而這一浪潮將從自動駕駛開始。」
黃仁勳此言與輝達近年從遊戲圖形、雲端AI訓練，轉向物理AI與邊緣推理的戰略高度吻合。
Alpamayo 2 Super延續開源路線，意在讓車廠、物流商與機器人新創能以更低門檻接入高階感知與決策堆疊，加速商業落地。
市場人士解讀，黃仁勳選擇在深夜發文，既是對外釋出技術進展，也是對投資人重申輝達不只押注資料中心GPU，更在搶占自動駕駛與通用機器人的底層平台。
隨著全球自駕監管逐步放寬、Robotaxi試營運擴大，黃仁勳週二推文可視為輝達對「車載AI算力＋機器人生態」的又一次高調卡位。
延伸閱讀
- 輝達市值有望達到10兆美元？外媒點出「下一波成長引擎」
- Kimi K3引爆美中AI攻防 黃仁勳奔華府打響開源AI保衛戰
- 中國恢復核發無人計程車許可 百度、小馬智行股價齊走高
- 黃仁勳日本行戰略全解析：見救命恩人、簽約機器人三巨頭 聯手日本「物理AI國家隊」Noetra
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇