鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-24 16:40

人工智慧（AI）公司 Anthropic 近日宣布推出全新服務「Claude Tag」，將其定位為一款「全天候待命的 Claude」，可直接嵌入企業通訊軟體 Slack 之中，化身為團隊的 AI 隊友。此項新功能目前以測試版形式，提供給訂閱 Claude Enterprise 與 Claude Team 方案的 Slack 用戶使用。

根據《TechCrunch》報導，「Claude Tag」不但更主動，也更擅長團隊協作。使用者只要在 Slack 對話中標記「@Claude」，即可獲得即時見解，或直接指派任務給它處理。

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Anthropic 也透露，目前公司約 65% 的產品程式碼已經由 Claude Tag 參與完成。

不久前剛加入 Anthropic、AI 圈最具影響力的研究者 Andrej Karpathy 表示：「這是 LLM 用戶介面的第三次重大變革。第一次是網頁版聊天，第二次是桌面應用，而這次，LLM 變成了一個獨立、持續運作的系統，擁有組織內的工具和上下文，能與人類團隊協同工作。」

事實上，Claude Tag 是基於既有整合功能的進一步延伸。用戶原本就能在 Slack 私訊 Claude，或在頻道中標記它尋求協助；而 Slack 中的 Claude Code 功能則能將頻道中提及的程式設計任務，導向至網頁版的完整開發工作階段，並將處理進度回報至原聊天視窗。

不過，Claude Tag 的最大突破在於新增了一層「持續性情境記憶」，這是過去工具難以做到的。

Anthropic 在聲明中指出：「隨著 Claude 持續關注其所在頻道內容，它會對工作內容了解得越來越深入。若獲得授權讀取組織內其他頻道，Claude 還能自動蒐集來自各處的相關資訊。」

透過 Claude Tag，同一個 Slack 頻道中的所有成員，都能共享同一個 Claude，代表「任何人都能看到 Claude 目前在處理什麼，並能從上一位同事中斷的地方接續對話」。

換句話說，A 同事為 Claude 佈置了一項任務，B 後來進入頻道時可以直接看到進展並接著推進，C 再加入時也能理解整個來龍去脈。

系統管理員則可設定 Claude 能存取哪些工具、資訊與頻道，每個 Claude 都會被限定在管理員指定的範圍內。舉例來說，負責法務工作的 Claude，便無法將相關記憶滲透至工程團隊的頻道。

當被指派特定任務時，Claude Tag 會將任務拆解為多個階段，運用其可用的工具逐步完成，並於 Slack 討論串中回覆已完成的成果。

值得注意的是，Claude Tag 還具備「主動介入」（Ambient Mode）功能，能在團隊未主動詢問的情況下，自行加入對話、更新團隊近況、標示出組織內其他地方值得留意的事項，或是跟進那些被遺忘的討論串與任務。

Anthropic 形容，這樣的設計讓使用者感覺「彷彿正在與一位真正的同事合作，一位能在公開場合產出工作成果、且擁有比以往更深刻情境理解力的同事」。