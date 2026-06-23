鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 21:00

根據《路透》報導，荷蘭政府周二 (23 日) 宣布，將加入由美國主導的人工智慧 (AI) 供應鏈合作倡議「Pax Silica」，成為協調 AI 關鍵技術與供應鏈安全的最新成員國。儘管荷蘭與美國近來在對中國出口管制議題上存在分歧，但此舉仍被視為美國推動科技外交的重要進展。

根據荷蘭外交部聲明，加入 Pax Silica 有助於深化與盟友在 AI、半導體及關鍵科技領域的合作，強化供應鏈韌性與經濟安全。外界認為，成功爭取荷蘭加入，對美國打造以盟友為核心的科技合作架構具有重要象徵意義。

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消息公布之際，荷蘭貿易大臣 Sjoerd Sjoerdsma 正訪問華府，並就美國近期提出的《Match Act》法案與美方進行磋商。該法案若獲通過，將要求盟國在對中國出口管制政策上與美國保持一致，引發部分歐洲國家關切。

在半導體設備出口議題上，美國與荷蘭雖已合作限制荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 向中國出口製造先進 AI 晶片所需的高階設備，但雙方對於較成熟製程設備的銷售與維護服務仍存在不同看法。美國希望進一步收緊相關限制，荷蘭則擔憂過度限制可能影響企業商業利益與市場競爭力。

預計 Sjoerdsma 將與主導 Pax Silica 計畫的美國國務院經濟事務次卿 Jacob Helberg 共同強調，此一合作機制有助於促進貿易穩定、提升供應鏈安全，並降低地緣政治風險對科技產業造成的衝擊。