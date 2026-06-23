鉅亨網編譯段智恆 2026-06-23 20:30

歐盟對 Meta 監管力道持續升級。《彭博》周二 (23 日) 援引知情人士消息報導，歐盟執委會正準備公布對 Meta Platforms(META-US)初步調查結果，指控旗下臉書 (Facebook) 與 Instagram 涉嫌利用具有成癮性的設計機制，吸引未成年用戶長時間停留在平台上，恐對兒童及青少年身心健康造成危害。

消息人士表示，歐盟監管機構預計將認定 Meta 透過部分介面設計及演算法推薦機制，持續向年輕用戶推送內容，使其陷入所謂的「兔子洞效應」(rabbit-hole effect)，進而延長使用時間並提高黏著度。不過，目前歐盟尚未確定公布初步調查結果的具體時間。

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這項調查始於 2024 年 5 月，依據歐盟《數位服務法》(Digital Services Act, DSA) 展開。當時執委會指出，Meta 旗下平台可能存在多項違規情況，其中包括其產品設計可能危及兒童福祉，以及未能有效防止未成年人接觸不適齡內容。

近年來，歐盟持續加強對網路平台的監管，尤其聚焦未成年用戶保護措施。監管機構要求科技公司建立更嚴格的年齡驗證機制，並採取措施避免兒童接觸成人內容。今年 4 月，歐盟也曾在另一項調查中指控 Meta 未能有效阻止年幼兒童使用其社群平台。

除了歐洲之外，各國政府對社群媒體可能帶來的負面影響也日益關注。英國及多個國家正研擬限制未成年人使用社群平台的措施，部分政策方向與澳洲去年推出的相關限制措施相似。歐盟也正在評估是否採取進一步監管行動，相關建議預計將於下個月由專家小組提出。

在美國，Meta 及其他大型社群媒體公司同樣面臨龐大法律壓力。數千件訴訟指控 Instagram、YouTube 等平台透過演算法與產品設計讓青少年產生成癮行為，進而引發心理健康問題。目前已有超過 1,300 個學區提起訴訟，認為相關平台惡化學生學習環境，另有大量學生、家長及年輕族群提出個別求償案件。

其中一宗案件今年稍早在洛杉磯完成審理，陪審團認定 Instagram 與 YouTube 須對一名 20 歲女性的心理健康損害負起責任，裁定相關企業合計支付 600 萬美元賠償金。