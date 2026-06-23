鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 19:30

全球科技股周二 (23 日) 遭遇劇烈拋售，跌幅創下自 3 月以來的最高紀錄。亞洲科技股基準指數大跌 6%，這是自 3 月 9 日伊朗戰爭引發恐慌性賣壓以來的最大單日跌幅。其中，作為 AI 貿易風向球的南韓綜合股價指數 (Kospi) 暴跌 10%，引發熔斷，晶片巨頭三星電子與 SK 海力士的跌幅均超過 12%。

全球科技股遭遇3月以來最大跌幅 AI驅動的漲勢再遭質疑(圖:shutterstock)

此次跌勢的主因之一與 SpaceX 的上市表現有關。SpaceX 在過去 3 個交易日內股價重挫 23%，市值蒸發超過 6,000 億美元，股價已跌破 150 美元的首日開盤價。市場正密切關注這場全球最大規模的 IPO 是否標誌著 AI 相關股票繁榮的頂點。

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此外，投資人開始質疑 Alphabet 等「超大規模雲端業者」(Hyperscalers) 的高昂 AI 支出是否能轉化為相應的獲利。監管機構也發出警示，指出晶片股的漲勢已過度過熱。