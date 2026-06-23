全球科技股遭遇3月以來最大跌幅 AI驅動的漲勢再遭質疑
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
全球科技股周二 (23 日) 遭遇劇烈拋售，跌幅創下自 3 月以來的最高紀錄。亞洲科技股基準指數大跌 6%，這是自 3 月 9 日伊朗戰爭引發恐慌性賣壓以來的最大單日跌幅。其中，作為 AI 貿易風向球的南韓綜合股價指數 (Kospi) 暴跌 10%，引發熔斷，晶片巨頭三星電子與 SK 海力士的跌幅均超過 12%。
此次跌勢的主因之一與 SpaceX 的上市表現有關。SpaceX 在過去 3 個交易日內股價重挫 23%，市值蒸發超過 6,000 億美元，股價已跌破 150 美元的首日開盤價。市場正密切關注這場全球最大規模的 IPO 是否標誌著 AI 相關股票繁榮的頂點。
此外，投資人開始質疑 Alphabet 等「超大規模雲端業者」(Hyperscalers) 的高昂 AI 支出是否能轉化為相應的獲利。監管機構也發出警示，指出晶片股的漲勢已過度過熱。
貨幣政策的收緊預期，進一步打擊了市場情緒。在新任主席華許 (Kevin Warsh) 的領導下，美國聯準會 (Fed) 展現出比預期更強硬的鷹派立場。市場目前預測 9 月升息的機率高達 75%，且分析師預期聯準會將在年內多次行動。由於科技股屬於「長存續期」(long-duration) 資產，對利率極為敏感，升息引發的流動性撤回使其首當其衝。
這股賣壓迅速蔓延，那斯達克 100 指數期貨下跌 2.5%，標普 500 指數期貨則下跌 1.3%。除科技股外，原油、黃金、銅等大宗商品，以及比特幣也全面走低。
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