迎接AI版Siri時代 傳蘋果iPhone 18記憶體升級至12GB

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-17 08:20

蘋果下一代 iPhone 傳出將迎來記憶體大升級，根據韓國 KB 證券引述《DigiTimes》報導，蘋果計劃為 iPhone 18 配備 12GB RAM，較 iPhone 17 的 8GB 增加 50%，以支援更強大的 Siri AI 與 Apple Intelligence 功能。

迎接AI版Siri時代 傳iPhone 18記憶體升級至12GB (圖：翻攝appleinsider)

按照目前產品規劃，iPhone 18 Pro 預計於 2026 年秋季亮相，標準版 iPhone 18 則可能延至 2027 年春季上市。若消息屬實，iPhone 18 將首度與 Pro 系列看齊，正式邁入 12GB 記憶體時代，拿到 AI 功能基本入場券。

‌



12GB 記憶體將與 Pro 機型看齊

事實上，市場早在今年 4 月就曾傳出相關消息。最新報告顯示，蘋果已與記憶體供應商協商擴大 LPDDR5X 產能，以確保 iPhone 系列供應穩定。

iPhone 記憶體容量演進一覽：

2018 年 iPhone XS：4GB

2020 年 iPhone 12：4GB

2022 年 iPhone 14：6GB

2025 年 iPhone 17：8GB

2027 年 iPhone 18：12GB (傳聞)

在當前記憶體供應緊張的環境下，蘋果據傳將持續自行吸收增加的成本，而非將價格壓力轉嫁給消費者。

若升級成真，iPhone 18 的記憶體容量將與 iPhone 17 Pro 相同，也意味著標準版機型將擁有更接近旗艦產品的硬體規格。

Apple Intelligence 成升級關鍵

市場認為，此次記憶體升級的主要推手並非傳統性能需求，而是人工智慧。

蘋果在 WWDC 開發者大會介紹新一代 Apple Intelligence 時表示，未來將提供不同等級的裝置端 AI 模型，其中功能最完整、效能最強的版本，僅支援搭載 12GB 記憶體的設備。

目前符合條件的產品包括 iPhone Air、iPhone 17 Pro，以及搭載 M4 晶片以上的 iPad 和 M3 晶片以上的 Mac。蘋果也明確指出，執行最高階 AI 模型至少需要 12GB 記憶體。

AI 將主導未來 iPhone 硬體規格

若蘋果希望 iPhone 18 能完整支援最先進的 Siri AI 與 Apple Intelligence 功能，配備 12GB RAM 幾乎已成為必要條件。