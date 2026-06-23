鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-23 09:10

三星顯示 (Samsung Display) 傳出已獲蘋果批准生產可摺疊顯示模組，顯示外界傳聞多年的 iPhone Fold 計畫正逐步邁向量產。供應鏈消息指出，三星已在取得認證前將良率提升至 80% 以上，並啟動越南部分產線，準備供應首批約 300 萬片面板，市場預期蘋果首款摺疊手機有望於 2026 年底問世。

三星顯示獲蘋果認可 啟動摺疊面板量產

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根據《The Elec》報導，三星顯示在獲得蘋果批准前，已將摺疊 OLED 面板生產良率提升至 80% 以上，並開始運轉越南部分產線，以支應約 300 萬片初期訂單。

由於蘋果對供應鏈品質、性能及量產穩定性要求嚴格，三星顯示通過認證，被視為 iPhone Fold 開發進入新階段的重要訊號，也代表蘋果已認可三星具備大規模生產摺疊螢幕的能力。

首批備貨約 300 萬片 市場看好年底亮相

市場先前多次傳出，三星顯示將成為蘋果可摺疊 OLED 面板的獨家供應商，預計 2026 年供應約 300 萬片面板，以支援蘋果首波生產計畫。

蘋果通常會在新產品發表前數個月擴大零組件產能，而顯示模組生產則是在供應商完成測試及認證程序後展開。儘管面板開始量產，整體流程仍須經過組裝、整機測試及最終擴產等階段，才能正式出貨。

外界也關注，首款摺疊 iPhone 是否會與 iPhone 18 Pro 系列同步上市。不過，依照目前供應鏈進度，市場認為更可能於 2026 年稍晚時間出貨。

CoE 技術與 M16 材料組提升輕薄與續航表現

除了量產進展外，三星顯示此次供貨也將導入新一代顯示技術。

消息指出，蘋果 (AAPL-US) 摺疊 iPhone 將採用 Color Filter on Encapsulation (CoE) 技術，以覆蓋於封裝層上的彩色濾光片取代傳統偏光片，藉此降低螢幕厚度，同時提升亮度及能源效率。

此外，三星顯示也預計採用最新 M16 OLED 材料組。該材料專為旗艦智慧手機設計，可進一步改善亮度、色彩表現、使用壽命及省電能力。

摺疊手機量產再進一步 iPhone Fold 逐漸走出傳言階段

由於摺疊手機內部空間有限，厚度控制、功耗管理及螢幕耐用性皆比傳統手機更具挑戰。

CoE 技術與 M16 OLED 材料組的結合，有望協助蘋果打造更輕薄、續航表現更佳的摺疊裝置。