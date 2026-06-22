鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-22 21:41

美股周一 (23 日) 開盤表現平淡，主要指數在歷史高點附近震盪整理。隨著美國與伊朗核談判傳出進展，市場對中東局勢升溫的擔憂有所緩解，帶動國際油價下跌。不過投資人仍保持觀望態度，一方面消化長周末假期後的市場變化，另一方面靜待本周即將公布的美國個人消費支出物價指數 (PCE)，以評估聯準會(Fed) 未來利率政策走向。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲 0.01%，標普 500 指數漲 0.30%，費城半導體指數漲逾 1.6%。台積電 ADR 漲近 1.9%。

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美股在長周末假期後恢復交易，但市場氣氛相對平淡。儘管美國與伊朗談判傳出進展、帶動油價走低，投資人仍保持觀望態度，等待本周即將公布的重要通膨數據，以評估聯準會 (Fed) 未來利率路徑。

周一盤前，標普 500 指數期貨變動不大，顯示市場開盤可能維持區間整理。國際油價則明顯回落，布蘭特原油價格下跌約 2.5%，跌破每桶 79 美元。美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美伊談判取得重大進展，雙方已就維持荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 開放及核查機制達成部分共識，緩解市場對中東供應風險的擔憂。

此外，伊朗同意邀請國際原子能總署 (IAEA) 核查人員重返境內，也被視為雙方外交協商的重要突破。儘管美國總統川普警告，若黎巴嫩真主黨 (Hezbollah) 持續攻擊以色列，美方仍可能對伊朗採取軍事行動，但投資人普遍認為局勢正朝降溫方向發展。

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師 Stephan Kemper 表示，即使中東衝突仍在持續，股市先前已提前反映衝突最終將透過外交途徑緩解的預期，因此當利多消息真正出現時，市場反應相對有限。

油價回落未能提振股市 投資人聚焦 PCE 數據

除了中東局勢外，市場焦點正逐步轉向美國經濟數據。本周最受矚目的事件將是周四公布的個人消費支出物價指數 (PCE)，這也是 Fed 最重視的通膨指標之一。

近期市場因 Fed 新任主席華許 (Kevin Warsh) 偏向鷹派的發言而重新調整利率預期，部分交易員甚至開始押注 Fed 可能進一步升息。市場普遍預期，5 月 PCE 無論月增率或年增率都將較前月加快，若數據高於預期，可能進一步強化高利率維持更久的市場預期。

在 PCE 數據公布前，債券市場也顯得謹慎。美國公債價格周一全面下跌，殖利率同步走升，反映投資人仍在重新調整部位，以因應可能偏鷹派的政策前景。此外，Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 預計於周一稍晚發表談話，其對通膨與利率的看法也將受到市場密切關注。

英國政壇震盪 市場關注新首相與財政方向

另一方面，英國政局出現重大變化。英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 周一在唐寧街 10 號宣布辭職，引發市場關注未來接班布局。消息公布後，英鎊一度跌至今年新低，但隨著工黨展開有序的領導權交接程序，英鎊隨後收復跌幅，英國公債價格則走高。

前曼徹斯特市長伯納姆 (Andy Burnham) 已宣布角逐工黨黨魁，並獲得潛在競爭對手衛生大臣 Streeting 支持。市場人士認為，若伯納姆最終出任首相，其財政政策與未來財政大臣人選將成為投資人評估英國財政紀律的重要觀察指標。

個股方面，SpaceX 盤前下跌近 4%，有望連續第三個交易日走低。該公司近期宣布發行投資等級債券，以支應 AI 相關投資計畫。相較之下，晶片股表現較強，英特爾 (Intel) 等半導體類股走高，而 Getty Images 則因與 OpenAI 達成合作協議，盤前股價一度飆升逾 100%。

整體而言，在中東局勢暫時降溫之際，市場焦點已逐漸回到通膨與利率前景。本周 PCE 數據及 Fed 官員談話，將成為影響股債市場走勢的關鍵變數。

截至台北時間周一（22 日）21 時許：

焦點個股：

SpaceX(SPCX-US) 早盤股價下跌 5.88%，至每股 174.12 美元

太空探索公司 SpaceX 周一盤前下跌逾 5%，有望連續第六個交易日走低。雖然股價較上周二收盤高點回落約 13%，但與每股 135 美元的 IPO 發行價相比，仍累計上漲約 30%。市場持續消化公司近期宣布發行投資等級債券、擴大 AI 投資布局等消息。

Getty Images(GETY-US) 早盤股價上漲 103.35%，至每股 1.25 美元

圖片授權平台 Getty Images 周一盤前股價狂飆 150%，主因公司宣布與 OpenAI 達成合作協議。根據協議內容，Getty Images 圖庫內容未來將出現在 OpenAI 搜尋功能及 ChatGPT 平台中。市場將此視為 Getty 擁抱 AI 的重要轉折。不過即使股價大漲，公司目前市值仍低於 10 億美元。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價下跌 3.26%，至每股 356.05 美元

Alphabet 周一盤前下跌近 2%，市場關注公司 AI 人才流失問題。媒體報導指出，Google DeepMind 資深研究科學家 John Jumper 已於上周五離職並轉投 Anthropic。此前數日，Google 工程副總裁 Noam Shazeer 也宣布加入 OpenAI。接連有 AI 核心人才出走，引發投資人對 Google 在人工智慧領域競爭力的疑慮。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根士丹利表示，如果沒有 ETF 資金流入的顯著回升，其關於下半年金價達到 5,200 美元的看漲目標將變得更加難以實現。

摩根士丹利分析師表示：「儘管央行購金可能會持續，但 ETF 資金流對利率預期的變化更為敏感。缺少的一環是 ETF 需求，它可能仍將對 Fed 政策路徑、實際收益率和美元保持敏感。」