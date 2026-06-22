鉅亨網編譯段智恆 2026-06-22 19:26

曾帶領美國聯準會 (Fed) 長達近 19 年的前主席葛林斯潘 (Alan Greenspan) 於當地時間周一 (22 日) 辭世，享嵩壽 100 歲。其妻、《NBC》新聞首席華府與外交事務記者米契爾 (Andrea Mitchell) 表示，葛林斯潘因帕金森氏症併發症離世。

葛林斯潘於 1987 年獲時任總統雷根 (Ronald Reagan) 提名出任 Fed 主席，並一路橫跨老布希 (George H. W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton) 及小布希 (George W. Bush) 政府，直到 2006 年退休，是 Fed 史上任期第二長的主席。他執掌 Fed 期間歷經股災、金融危機與經濟擴張周期，不僅深刻影響美國經濟，也成為全球金融市場最具代表性的央行人物之一。

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在市場眼中，葛林斯潘除了是貨幣政策制定者，更是足以牽動全球資產價格的重要決策者。他以晦澀難懂、充滿迂迴修辭的「Fed 官話」(Fedspeak) 聞名，經常讓國會議員與投資人反覆揣摩其真實意圖。葛林斯潘後來坦言，這種刻意模糊的表達方式，是為了避免直接回應無法回答的問題，同時減少市場過度解讀央行政策訊號。

「非理性繁榮」成市場經典名句

葛林斯潘最廣為人知的發言之一，來自 1996 年提出的「非理性繁榮」(Irrational Exuberance)。當時他警告資產價格可能出現過度膨脹現象，引發全球市場震盪，日本股市一度大跌，美股也受到波及。不過市場隨後恢復漲勢，直到 2000 年網路泡沫破裂後，這句話才被視為對市場過熱的經典預警。

除了著名發言外，葛林斯潘任內還經歷 1987 年黑色星期一股災、1997 年亞洲金融風暴、1998 年俄羅斯債務危機與長期資本管理公司 (LTCM) 事件，以及 2001 年 911 恐怖攻擊與網路泡沫破裂等重大考驗。

其中，他上任僅 69 天便遭遇 1987 年股災，道瓊工業指數單日暴跌 22.6%，創下歷史最大單日跌幅。葛林斯潘迅速表態 Fed 將提供流動性支援金融體系，穩定市場信心，成功避免金融危機進一步擴大，也因此獲得支持者冠上「Maestro」(大師) 的稱號。

功過並存 留下深遠政策遺產

支持者認為，葛林斯潘成功控制通膨，並帶領美國經濟走過長達數年的繁榮時期；批評者則認為，其長期維持低利率政策助長房市泡沫，為後來的全球金融危機埋下伏筆。

面對外界批評，葛林斯潘曾坦承低估次級房貸風險擴張速度，但仍認為提升住宅自有率的政策方向具有正面價值。他退休後成立顧問公司，持續針對貨幣政策、財政紀律與央行獨立性發表看法。

即使卸任多年，葛林斯潘仍關注 Fed 運作。今年 1 月，他與多位前 Fed 及財政部官員共同發表聲明，反對針對現任 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的刑事調查，強調央行獨立性不應受到政治干預。