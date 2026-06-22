鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-23 00:10

電動車製造商 Lucid Group(LCID-US) 周一 (22 日) 宣布，將裁減約 18% 的美國員工，同時營運長 (COO)Marc Winterhoff 離職，成為公司今年以來第二波大規模裁員行動。面對電動車市場競爭加劇、需求成長放緩以及獲利壓力，Lucid 正加速推動組織重整與成本削減計畫。

根據公司提交的監管文件，本次裁員將涵蓋全職員工、約聘人員以及生產線時薪工人。Lucid 預估，相關重整將產生約 3,200 萬美元的一次性現金支出，但未來每年可節省約 1.58 億美元成本。

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Lucid 今年 2 月才剛宣布裁減約 12% 的全球員工，當時主要鎖定行政與管理部門，並保留亞利桑那州工廠的生產人員。以公司截至去年底約 9,000 名員工規模推算，兩輪裁員累計已影響約 2,500 人。

公司表示，此次重整旨在簡化組織架構、優化營運支出，並依據市場需求調整生產計畫，進一步朝獲利與正現金流目標邁進。作為改革措施之一，Lucid 已取消亞利桑那州 AMP-1 工廠的第二班生產線。該班次原於去年底增設，目的是加速電動車產能擴張。

此外，Lucid 也同步取消營運長職位，曾擔任臨時執行長的 Winterhoff 已離開公司。新任執行長 Silvio Napoli 上任後，持續推動全面營運檢討，試圖改善公司長期虧損與效率問題。

Lucid 近年來持續面臨生產挑戰、供應鏈問題以及成本上升壓力。除了美國關稅政策變動影響產業環境外，市場對高價電動車需求也顯得疲弱。公司主力產品包括豪華電動房車 Air 與 Gravity SUV，但 Gravity 今年初因供應商問題影響交車進度，拖累公司財報表現。