京鼎訂單滿手兩地同步擴產 營收增逾2成創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-22 18:10

隨著 AI 帶動邏輯晶片與記憶體需求爆發，設備廠京鼎 (3413-TW) 也受惠半導體設備需求暢旺，訂單已看到明年上半年，為因應客戶訂單，京鼎在台灣、泰國同步啟動擴產，法人估，京鼎今年營收將增長超過 2 成，創下歷史新高。

京鼎總經理邱耀銓。(鉅亨網資料照)

京鼎近年積極擴充海外製造基地，以分散地緣政治風險與符合客戶期待。泰國目前共有兩處布局，分別位於羅勇與春武里。其中，羅勇廠為承租廠房，去年 1 月啟用，面積較小，今年上半年已達損益兩平；春武里廠則為自地自建，為大面積廠房，去年 11 月啟用，第一期目前僅使用 55% 土地，樓地板面積也僅使用約 70%。

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京鼎指出，由於現階段訂單需求強勁，公司持續追趕客戶需求，已規劃進一步開發春武里廠剩餘樓地板面積，預計今年第四季有機會達損益兩平，將有助減緩新廠產能爬坡對毛利率造成的壓力。隨著訂單需求持續升溫，京鼎也已開始評估泰國春武里廠第二期開發計畫。

檢測設備方面，京鼎持續受惠美系檢測設備業者需求旺盛，訂單不斷湧入，也因客戶在先進封裝領域有所斬獲，帶動京鼎承接更多先進封裝設備訂單，預計今年下半年將進一步放量。

為因應美系客戶訂單需求，京鼎也將科中廠四樓原先提供關係企業使用的空間重新整理，轉供該客戶使用，預計 7 月就可完工，新產能第三季、第四季將能陸續開出，搭上先進封裝擴產潮。

轉投資事業方面，京鼎旗下凱諾除持續深耕微污染防治設備外，也同步開發 EUV 光罩護膜 (Pellicle) 設備以及玻璃基板移載設備，目前皆在客戶端驗證；富蘭登的電機本業也穩健成長，同時積極開發航太領域，為京鼎集團中長期成長動能增添新動能。