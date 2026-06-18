鉅亨網編譯段智恆 2026-06-18 23:30

根據《彭博》周四 (18 日) 報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 正與潛在客戶洽談，計劃對外銷售自家開發的人工智慧 (AI) 晶片 Trainium，供企業部署於自身資料中心使用。此舉代表亞馬遜將進一步挑戰輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在 AI 晶片市場的主導地位，也標誌著其 AI 基礎設施業務的重要擴張。

亞馬遜 AI 業務主管 Peter DeSantis 在法國巴黎接受訪問時表示，公司已開始與部分企業展開相關討論，但未透露潛在客戶名單。他指出，AI 基礎設施正快速演進，亞馬遜持續尋找接觸更多客戶的機會。

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消息曝光後，亞馬遜股價周四盤中一度上漲 1.8%，觸及 241.82 美元。

Trainium 晶片於 2020 年推出，主要作為 AI 模型訓練加速器，過去主要透過亞馬遜雲端服務 (AWS) 提供給客戶使用。包括 OpenAI、Anthropic 與 Uber 等企業均已採用該產品。亞馬遜今年 4 月曾表示，Trainium 已累積超過 2,250 億美元的營收承諾。

事實上，亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 今年 4 月在致股東信中便曾透露，公司未來「很有可能」直接向第三方銷售搭載 Trainium 的伺服器機櫃。此舉被視為亞馬遜重新調整 AI 戰略的重要一步，希望在生成式 AI 浪潮中縮小與競爭對手的差距。

自 ChatGPT 問世以來，全球雲端服務業者紛紛加快自研 AI 晶片布局，希望降低對輝達 GPU 的依賴。除了亞馬遜之外，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)也正積極推廣自家張量處理器 (TPU)。Alphabet 執行長皮查伊(Sundar Pichai) 今年 4 月表示，公司將向部分客戶提供 TPU，供其在自有資料中心部署使用。

DeSantis 指出，亞馬遜推動 Trainium 對外銷售的部分原因，在於美國以外市場對本地化運算資源的需求快速增加，尤其是歐洲地區。由於資料主權與法規要求日益受到重視，許多企業希望運算能力掌握在本地，而非完全依賴海外雲端服務。

近年來，歐洲部分政界與企業界人士也呼籲降低對美國科技業的依賴。不過 DeSantis 強調，這股趨勢目前尚未對 AWS 業務造成影響。