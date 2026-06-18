鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-18 09:30

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 決議按兵不動，而每季更新一次的經濟預測顯示，將近半數官員認為今年有需要升息，另外近半數則支持按兵不動或降息。不過，新任主席華許似乎並未提交利率路徑預測，這個做法不但打破慣例，也可能代表他上任短短三周，就已經著手推進他承諾過的 Fed「體制改革」。

少掉的那個點最重要？華許缺席Fed點狀圖 背後透露什麼訊號？ (圖:Reuters/TPG)

自 2012 年以來，Fed 官員都透過每年公布四次的「點狀圖」(dot plot，又稱點陣圖)，揭露對未來利率走勢的預測，圖表中最多可納入 19 名決策官員的利率展望，並以匿名方式呈現。

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除了提供利率預測外，點狀圖也一直是市場觀察決策官員意見分歧的重要線索來源。最新公布的最新點狀圖也再度凸顯了官員間的意見高度分歧，只是這次的爭議，似乎已延伸到點狀圖本身是否還有存在的必要。

Fed 決策官員總數為 19 人，最新公布的 2026 年與 2027 年利率預測圖中，僅出現 18 個點位，而非完整的 19 個，而在 2028 年利率預測圖中，更只出現 17 個點位。

華許已證實自己並未提交預測值。他長期批評前瞻指引和 Fed 預測，而且是 Fed 決策層中唯一的新成員。

Fed 決策官員曾公開承認，點狀圖並不完美，它並未顯示每位決策官員對勞動力市場和通膨的預測，如何影響各自對利率路徑的看法。儘管如此，Fed 官員仍把點狀圖視為與投資人和廣大公眾之間，重要的溝通工具。

華許長期批評這種前瞻指引，認為此作法把決策者鎖定在特定的利率路徑上，而未能充分考慮不斷變化的經濟數據。

華許這次顯然決定不參與投票，雖然這或許並不代表未來也將如此，只不過是在適應新角色的過程中。但這無疑會加劇人們對「點狀圖」未來存廢、以及 Fed 更廣泛溝通策略的猜測。

在此之前，唯一一位未提交點狀圖的 Fed 決策官員是前聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard)，他雖然定期提交短期利率路徑預測，但未提供長期中性利率的估計值。

歷任主席如何看待點狀圖？

在歷任主席鍾，華許對點狀圖的立場最為鮮明。他在周三會後記者會中說：「我沒有提交點狀圖預測。對我而言，它對政策執行沒有幫助。」

他並透露：「到今年底前，我們可能會全面檢討 Fed 的溝通方式，包括記者會、點狀圖、會議安排、逐字稿與會議紀錄等，點狀圖也會納入討論。」

其他歷任主席則態度不一。葉倫 2014 年首次主持 FOMC 記者會時曾表示：「外界不應將點狀圖視為 Fed 對外溝通政策的主要方式。」

但到了 2016 年，當 Fed 將當年升息次數預測由四次下修至兩次時，葉倫又引用點狀圖解釋政策調整，指出這反映全球經濟成長預期放緩及金融環境收緊。

接替葉倫的鮑爾，在 2018 年上任後也經常淡化點狀圖的重要性。