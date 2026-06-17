鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 02:56

美國聯準會 (Fed) 新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持政策會議，在維持利率不變之際，最新公布的點狀圖卻釋出偏鷹派訊號。值得注意的是，華許本人並未提交利率預測，引發市場對聯準會未來溝通機制可能出現重大改革的關注。

華許承認未提交點狀圖預測 Fed年底前升息可能升溫(圖：REUTERS/TPG)

根據最新經濟預測摘要 (SEP)，19 名與會官員中有 18 人提交利率與經濟預測。其中有 9 人預期，2026 年底聯邦資金利率將高於目前 3.5% 至 3.75% 的區間，顯示部分決策官員認為最快今年可能需要進一步升息。

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最新點狀圖顯示，聯邦資金利率中位數預估將在 2026 年底升至 3.8%，高於 3 月預測的 3.4%，也較目前利率目標區間高出約 1 碼。

華許在會後記者會上證實，他並未提交個人利率預測。

華許解釋，他沒有提交個人利率預測，因為這對政策決策並無助益。

華許長期主張聯準會應減少前瞻指引，認為決策官員過度描繪未來利率路徑，反而可能削弱政策彈性。

華許過去也曾批評點狀圖、通膨、失業率及經濟成長預測等工具，使市場過度聚焦於遠期展望。

除了點狀圖外，本次會後聲明也出現近年少見的大幅改寫。

過去聯準會聲明通常僅調整少數字句，但此次內容大幅精簡，篇幅由 4 月會議後的 341 個字縮減至約 130 個字，僅簡要描述經濟現況，並重申聯準會將致力維持價格穩定。

華許於記者會上透露，聯準會計劃在今年底前全面檢討對外溝通機制，包括記者會、點狀圖、會議安排、逐字稿及會議紀錄等制度，並表示對各種改革方案持開放態度。