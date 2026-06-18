鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-18 08:30

華許 (Kevin Warsh) 在出任聯準會 (Fed) 主席的首場會後記者會強調堅決對抗通膨，而 Fed 會後聲明也暗示今年稍晚可能升息，導致美股周三 (17 日) 由紅翻黑，標普 500 甚至陷入 1994 年以來新任主席首次「決策會議日」(Fed Day)的最差紀錄。

不過，德意志銀行 (Deutsche Bank) 回顧 1930 年代以來不同 Fed 主席任內的標普 500 表現後指出，相較於 Fed 主席本身，真正左右股市走勢的往往是歷史事件。

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在華許召開記者會之前，標普 500 指數、道瓊工業指數、那斯達克綜合指數以及羅素 2000 小型股指數，一度有望創下自 2025 年 12 月 10 日以來最佳的 Fed 決策會議日表現。但到午盤時段，市場賣壓湧現，市場全面翻黑。

從這個角度來看，市場對華許首場記者會的反應，其實與前任主席鮑爾時期相當類似。

德銀全球總體研究與主題策略主管 Jim Reid 說，當年梅爾 (Eugene Meyer) 必須面對 1930 年代經濟大蕭條，布萊克 (Eugene Black) 與艾克爾斯 (Marriner Eccles) 則受惠於 1933 年與 1934 年的任命時機。

在那之後，伯恩斯 (Arthur Burns) 則必須應對 1970 年代的劇烈經濟衝擊，而葛林斯班 (Alan Greenspan) 上任不久後就遭遇 1987 年股災。

Reid 認為，Fed 主席的任期表現主要取決於所處的時代背景，而非個人本身。

MarketWatch 報導，在 Fed 公布決策前，美股大盤仍接近歷史高點。儘管美國總統川普一再呼籲降息，華許更是川普提名出任的 Fed 主席，但聯邦基金利率期貨市場目前預估，今年底前降息機率幾乎為零。

根本原因在於，美國通膨率仍高於 4%，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。

回顧近期歷史也可發現，在鮑爾任內，Fed 決策會議日也經常伴隨劇烈波動。鮑爾曾帶領 Fed 緊急以寬鬆政策因應 2020 年疫情，之後面對 40 年來最嚴重的通膨飆升，以及 2024 年至 2025 年的政策正常化過程。