AI巨頭排隊敲鐘 新股供給每月1000億美元 誰來接住SpaceX與OpenAI？

鉅亨網新聞中心 2026-06-18 07:30

隨著 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 等未上市科技巨頭相繼傳出籌備 IPO，美國股市可能迎來史上最大規模的新股發行浪潮。不過，GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 近日提出警告指出，市場正面臨前所未見的股票供給洪流，而可承接的新資金規模卻遠遠不足，投資人應警惕這可能成為市場見頂訊號。

（圖：REUTERS/TPG）

Johnson 在社群平台 X 發文表示，2026 年美國營運型企業 IPO 募資總額有望達到約 2,000 億美元，不僅超越 1999 年至 2000 年網路泡沫高峰時期的合計募資規模，也遠高於 2021 年投機熱潮期間約 1,190 億美元的紀錄。

‌



他指出，若將即將上市的 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 納入考量，再加上近期大型科技企業接連宣布股權融資計畫，未來三至四個月市場可能面臨每月約 1,000 億美元的新股票供給。

近期已有多家科技巨頭啟動大規模募資。Alphabet (GOOGL-US) 宣布約 847.5 億美元股權融資計畫；Meta Platforms (META-US) 據傳評估規模達數百億美元的增資方案；Oracle (ORCL-US) 則在整體融資計畫中納入約 200 億美元股權融資；Super Micro Computer (SMCI-US) 近期也完成約 70 億美元股票與可轉換公司債募資。

Johnson 認為，市場普遍低估了這波股票供給的實際規模。除了 IPO 之外，還包括增資發行、ATM(At-The-Market) 持續發行計畫，以及大股東於次級市場出售持股等形式，均會增加市場股票供給。

他表示：「這不是在吸引資本，而是在一筆一筆抽乾市場現金。」

Johnson 分析指出，美國家庭目前可支配所得約 17.93 兆美元，以 2.6% 的儲蓄率計算，全美每月新增儲蓄僅約 390 億美元。相較之下，單是 SpaceX 目前市場估值便已接近 800 億美元，而 OpenAI 與 Anthropic 若未來上市，規模可能更加驚人。

他認為，市場無法以每月 390 億美元新增資金，持續消化每月高達 1,000 億美元的新股票供給。

根據其計算，美國全年新增儲蓄約 1 兆美元，而未來數月預估的新股供給規模便可能接近甚至超越此數字。

Johnson 強調，股票發行本身不會創造新的投資資金。無論是 IPO 還是增資，本質上都是要求投資人重新配置現有資產。每投入新股的一美元，就代表從其他股票、債券或現金部位抽走一美元，因此大量發行將直接與市場流動性競爭。

在他看來，這類超大型募資案對市場最大的影響並非帶來資金流入，而是從既有市場抽離流動性，進而壓抑其他資產價格表現。

Johnson 並引用歷史案例指出，股票發行規模創下歷史新高的時期，往往伴隨市場過度樂觀情緒。2000 年網路泡沫與 2021 年 SPAC 狂潮期間，都曾出現企業與內部人士趁市場熱度高漲時大量出售股票的情況，而隨後市場均出現明顯修正。

其中，2021 年創紀錄的新股發行熱潮後，美股於當年底開始轉弱，並在 2022 年演變成全面性熊市。

雖然 Johnson 承認目前 AI 產業發展前景與當年網路泡沫或 SPAC 熱潮存在差異，但他認為供需法則並未改變。

他指出，投資人真正需要思考的問題，不是 SpaceX、OpenAI 或 Anthropic 是否擁有優秀商業模式，而是在面對規模空前的股票供給時，市場是否具備足夠資金承接，而不對現有資產價格造成衝擊。

市場人士則認為，美國退休基金、主權基金、共同基金及全球機構資金仍可能成為大型 IPO 的重要買盤來源，但若短時間內多家重量級企業同步上市，確實可能對市場流動性與估值形成壓力。