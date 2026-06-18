鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-18 08:55

聯準會 (Fed) 在華許 (Kevin Warsh) 上任後主持的首場決策會議中顯露鷹派傾向，雖然決議按兵不動，但強調通膨承諾，而且最新利率預測顯示半數官員認為今年可能需要升息，令人好奇，多次批評前主席鮑爾的美國總統川普會有何反應？

川普：Fed「升息」有可能但令人難以置信 尊重華許的判斷 (圖:Shutterstock)

川普目前人正在法國訪問並出席七大工業國 (G7) 峰會，周三 (17 日) 被問及如何看待 Fed 維持利率不變時，僅淡淡回答：「沒關係，隨它吧。」(It"s all right. Whatever.)

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川普長期主張 Fed 應大幅降低利率，以提振房市、刺激經濟成長並降低聯邦政府借貸成本。他曾多次抨擊鮑爾遲遲不願降息，甚至對鮑爾發動人身攻擊，用「笨蛋」、「蠢蛋」稱呼。

不過路透報導，面對華許首次主持的決策會議，川普態度明顯不同。

當被問及 Fed 是否可能升息時，川普表示：「有可能。」他說：「這很難讓人相信。升息只會拖累國家發展，而且真的非常不尋常。」

不過川普隨即補充：「但現在那裡有一位非常優秀的人，所以我會尊重他的判斷。」

川普過去甚至曾形容華許，「看起來就像是從中央選角公司直接走出來的 Fed 主席人選」。

另一方面，華許本人在會後記者會上拒絕透露未來利率可能的走向。他也沒有提交利率預測，導致點狀圖上罕見出現「缺席」的一點。

不僅如此，華許也未正面回應，自 5 月接任 Fed 主席以來是否曾與川普通話，「關於總統，我沒有任何可以提供的資訊」。

不過華許表示，他已與財政部長貝森特 (Scott Bessent) 會面多次。談及貝森特時，他開玩笑的說：「財長已經把我們一起吃早餐的照片貼出來了，所以我想我也沒辦法否認。」

他表示，Fed 主席與財政部長每周定期會面是長久以來的傳統，「到目前為止，我們大概已經進行了三次這樣的會面。我相信他本周人在海外，因此這次算是例外。」