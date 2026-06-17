鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-18 07:40

《CNBC》報導，DoubleLine Capital 執行長、有「新債券天王」之稱的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，新任聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 的談話比許多投資人預期更為鷹派，顯示他將優先致力於恢復價格穩定，也意味著他對寬鬆貨幣政策的興趣沒有市場原先想像得那麼高。

岡拉克表示，「他非常明確地告訴你，他打算兌現價格穩定的承諾。因此，這意味著…… 我們不會看到像大家今年第一季所認為的那種寬鬆貨幣政策。當時市場都在期待降息，認為華許上任後可能會這麼做。但從今天來看，他聽起來完全不是那樣。」

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此前聯準會公布了政策聲明，內容指出，「委員會將實現價格穩定。」而這也是華許在記者會中反覆強調的主題。他重申，聯準會致力於將通膨率降回 2%，並感嘆美國通膨已有約五年未回到這個目標水準。

華許表示，「我們對於實現價格穩定的承諾是強烈、一致的，而且毫不含糊。我認為這是過去五年來一直缺失的重要訊息，而我們將修正這一點。」

這樣的基調在通膨問題上，或許比投資人與經濟學家原先對美國總統川普親自挑選的聯準會主席人選所期待的還要強硬。前主席鮑爾 (Jerome Powell) 過去曾因維持利率過高，而遭到川普多次猛烈批評。

華許也拒絕在聯準會備受關注的點陣圖中提交個人利率預測，並暗示將對聯準會的溝通架構進行更廣泛的檢討。

岡拉克表示，華許對價格穩定的重視，降低了聯準會推動過度寬鬆政策、進而重新引發通膨的風險。他認為，這也強化了持有長天期美國公債的投資理由。

岡拉克談到，「既然新主席已經上任，我認為現在持有長天期美國公債的理由變得更多了。如果他真的要實現價格穩定，而最後卻無法交出可被稱為價格穩定的成果，那麼他今天等於已經宣布自己會被視為失敗者。」

這位億萬富豪債券投資人表示，華許實際上已經把自己的公信力押在控制通膨這件事上，因此聯準會大幅降息的可能性也跟著降低。