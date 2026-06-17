鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-17 12:52

美國最繁忙的貨櫃港洛杉磯港 (Port of Los Angeles) 表示，美國零售商正趕在 7 月 1 日航商開始轉嫁伊朗戰爭帶來的燃料成本、導致運費調整前的空檔加速回補庫存，帶動 5 月進口量創下歷史次高紀錄，以塑膠文具等商品增幅最顯著。

數據顯示，洛杉磯港 5 月共處理 840,165 個 TEU(20 呎標準貨櫃，海運貨櫃標準計量單位)，其中進口貨櫃達 449,370 個 TEU，較去年同期增加 26%。

‌



去年同期貨櫃量低，是因為當時受美國進口關稅措施影響，許多貨主曾大砍出貨，目前此關稅已遭最高法院推翻。

伊朗戰爭爆發癱瘓了中東航運，連帶影響原油及其衍生品供應。由於塑膠及許多工業產品都仰賴石化原料生產，企業擔心原料與成品未來可能出現供應短缺，或運輸成本大幅攀升。

洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 周二 (16 日) 表示，企業正在評估能源成本、關稅、庫存需求以及地緣政治風險，再決定採購與運輸策略。他說：「當企業看到一個相對穩定的窗口期時，許多人都會迅速採取行動，在條件允許下盡快將貨物送進供應鏈。」

Seroka 表示，6 月與 7 月貨運量可望進一步超越 5 月水準。

他並指出，即使伊朗戰爭結束、荷姆茲海峽重新開放，全球供應鏈恢復正常仍需要好幾個月時間。

船用燃料價格暴漲 航商 7 月起開始轉嫁成本

數據顯示，全球 20 個主要港口的船用燃料價格在 3 月幾乎翻倍，從美國與以色列攻擊伊朗前的水準升至每噸 1053 美元，之後隨停火談判浮現而回落。

不過，自 7 月 1 日起，航運公司將開始透過長約運價機制向客戶回收燃料成本，而這類合約涵蓋全球大部分貨櫃運輸量。

另一項潛在壓力也正在形成：川普政府依據《貿易擴張法》第 122 條所實施的 10% 全球關稅可能於 7 月底到期，而川普政府已提議，針對涉及強迫勞動指控的 60 個國家進口商品加徵最高 12.5% 的新關稅。

美國貨櫃進口大增 塑膠文具需求暴衝

在洛杉磯港公布數據前，供應鏈科技公司 Descartes Systems Group 表示，美國 5 月貨櫃進口量較去年同期成長 11.5%。