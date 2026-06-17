科技七巨頭過時了？SpaceX、OpenAI與Anthropic掀起FAB 10時代

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 15:10

《Yahoo Finance》報導，曾經風光一時的美股科技七巨頭 (Magnificent Seven) 似乎有些過時了。正如所有成功的投資名詞最終都會面臨更新換代一樣，「七巨頭」這個稱號如今顯得有些老派，也到了需要創新的時候，就像這些推動科技產業發展的公司本身一樣。

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而投資人現在或許該開始擁抱「FAB 10」。

Vanda Research 表示，「SpaceX(SPCX-US) 現在已經足以與全球最重要的企業並列討論。如果過去幾年是由科技七巨頭主導市場，那麼 SpaceX 的 IPO 或許是最明確的訊號，顯示投資人正開始將焦點轉向我們所稱的『FAB 10(Frontier AI & Big Tech 10)』。這是七巨頭再加上 SpaceX，以及未來將掛牌的 OpenAI 與 Anthropic。這些企業共同代表了未來十年將定義 AI 與科技產業發展方向的核心力量。」

SpaceX 近期的表現，已經讓投資人開始認真思考是否該逐漸淡忘「科技七巨頭」的概念。SpaceX 股價周二再度上漲 4.8%，股價來到 201.80 美元，市值已達 2.66 兆美元。

若 SpaceX 繼續上漲，市值達到 2.9 兆美元，將幾乎與微軟並駕齊驅。微軟目前市值約 2.95 兆美元。

而且值得注意的是，馬斯克帝國總市值正逼近蘋果。目前 SpaceX 市值約 2.66 兆美元，特斯拉市值約 1.27 兆美元，合計約 4 兆美元，逐漸逼近蘋果的市值規模。不過，與獲利穩定的蘋果相比，SpaceX 目前尚未達到同等獲利能力。

SpaceX 的強勁開局，也替下一波 AI 企業上市潮鋪路。OpenAI 與 Anthropic 已相繼向美國證券管理委員會 (SEC) 提交保密 IPO 申請文件。