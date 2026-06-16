鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-16 17:40

隨著美國與伊朗就重新開放荷姆茲海峽達成初步協議，全球能源市場正密切關注這條關鍵航道的恢復進度。

荷姆茲海峽重啟在即？全球最大油輪商持謹慎態度：恢復通航仍需數周(圖:shutterstock)

全球最大油輪運營商商船三井 (Mitsui OSK Lines, MOL) 執行長田村城太郎 (Jotaro Tamura) 接受媒體採訪時警告，即使協議達成，航運業者也不會立即全面恢復通行，預計需要數周甚至一個月的時間觀察協議是否具備「實質性」。

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業界觀望

他指出，自 2 月 28 日衝突爆發以來，關於重啟航道的預期曾多次落空，因此業內普遍傾向採取審慎態度。

百日封鎖影響深遠

這場源於美以對伊朗打擊的衝突，導致全球約五分之一的石油與液化天然氣供應受阻，同時也影響了鋁、尿素、糧食及民生物資的運輸。在封鎖期間，每日通行量從衝突前的 135 艘銳減至極少數，部分船隻甚至被迫在夜間關閉 GPS 信號以「偷渡」出海。

500 艘船隻滯留待排

目前約有 500 艘船隻滯留在海灣地區，國際海事組織 (IMO) 正積極評估在避開水雷風險及航道擁堵的情況下，協調船隻安全撤離的可行性。雖然德國赫伯羅特 (Hapag-Lloyd) 對受困船隻在本周末離開感到樂觀，但油輪行業協會 Intertanko 仍建議每艘船在啟航前應進行獨立的風險評估。

外交斡旋與地緣博弈

商船三井目前仍有至少 7 艘船等待通過，先前已有 4 艘船在阿曼與印度等國的外交協調下成功脫困，且並未向伊朗支付任何過路費。田村對伊朗嘗試對過境船隻收費的做法表示反對，認為這違反了國際法規規定的航行自由。