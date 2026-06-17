鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 10:40

根據市調機構 Sensor Tower 最新發布的《2026 年 AI 產業狀況報告》，AI 助手市場正出現關鍵轉捩點。數據顯示，截至今年 5 月底，ChatGPT 在全球 AI 助手應用的月活躍用戶 (MAU) 市佔率已降至 46.4%，這是該服務推出三年半以來，相關份額首次跌破 50% 大關。

不過，這並不代表 ChatGPT 失去領先地位。報告估算，ChatGPT 目前的月活用戶仍高達 11 億，穩居全球龍頭，排名第二的谷歌 Gemini 約有 6.62 億用戶，第三名的 Anthropic Claude 則約 2.45 億用戶。市場結構正從過去的「一家獨大」，演變為「三強鼎立」的態勢。

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市佔消長趨勢明顯。今年 1 月，ChatGPT 市佔仍超過 50%，但到了 5 月已滑落至 46.4%，Gemini 則受惠於 Google 生態系的整合，市佔攀升至 27.7%，Claude 憑藉生產力場景的良好口碑，市佔達到 10.3%，其餘如 Grok、Perplexity、DeepSeek 及 Meta AI 的個別市佔率均低於 5%。

值得注意的是，用戶忠誠度正受到更多因素考驗。Sensor Tower 指出，OpenAI 先前與美國國防部合作的消息，曾引發一波可測量的用戶卸載潮，顯示品牌信任與價值觀認同已成為用戶選擇的重要考量。

隨著用戶規模擴大，產業焦點也開始從「拉新」轉向「變現」。根據 Sensor Tower 預估，今年上半年全球 AI 應用程式下載量將逼近 23 億次，用戶支出則將從去年同期的 18.3 億美元大幅成長至 42 億美元，使用時長也將翻倍，但下載與支出的增速已出現放緩跡象。