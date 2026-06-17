鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-17 11:23

在荷姆茲海峽被伊朗封鎖的背景下，一套非常規石油運輸體系正在阿曼灣悄然運轉。據《路透》16 日（周二）報導，多方消息來源透露，美軍主導建立了大規模船對船轉運網絡，以維持波斯灣地區原油對外輸出，這一方式長期以來正是伊朗用以規避制裁的手段。

11 位知情人士向《路透》證實，這項行動自 2026 年 5 月初啟動，至今已有至少 116 艘船隻參與。轉運主要集中在兩個地點：阿聯富查伊拉（Fujairah）外海與阿曼蘇哈爾港（Sohar）附近水域，這些區域均靠近荷姆茲海峽出口。

‌



衛星影像顯示運作強度持續上升。《路透》調閱的畫面顯示，僅 16 日上午，阿曼灣就有 12 組油輪並列轉運，其中 8 組位於蘇哈爾沿岸，4 組分布在富查伊拉附近。

本月 11 日的影像顯示，上周整體活動達到峰值，當時兩地共有 17 組船舶同時作業。

這套系統的運作依賴嚴密調度。油輪需先在海峽外集合點待命，隨後按順序間隔約 3,000 至 4,000 公尺依次進入通道。多位消息人士稱，船隻在通過敏感海域時會關閉應答器，減少燈光，以降低被識別風險。

當船隻越過伊朗劃定的控制區邊界後，即與大型接收油輪靠泊完成裝卸。每次轉運耗時約 24 至 40 小時，空載船隨後折返，滿載超大型原油運輸船則繼續駛向國際市場。

美國外交關係委員會主席 Michael Froman 指出：「舊規則削弱，具有諷刺意味的是，美國如今正借鑑俄羅斯、北韓甚至伊朗的劇本，這些國家所謂的『黑暗船隊』恰恰開創了這些技術，規避美國和聯合國制裁。」

不過，這一體系也帶來新的風險。由於應答器關閉、航行燈受限以及缺乏常規通報，多位業界指出，船舶碰撞概率上升。