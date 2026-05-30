鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 12:10

愈來愈多船東對荷姆茲海峽恢復航運抱持樂觀態度，原因是隨著美國向航運業者提供通行資訊，本周陸續有更多船舶成功駛離這條關鍵水道。

困船舶已有四分之一脫困 船東押注荷姆茲海峽航運恢復正常 (圖:Shutterstock)

至少兩名船東透露，他們曾聯繫美軍並獲得如何安全通過荷姆茲海峽的建議。美國中央司令部 (CENTCOM) 發言人表示，美軍並未直接護航商船，但仍持續提供航行建議給該區域內的商業船隻。

‌



一名知情人士指出，曾有疑似來自伊朗的快艇接近某支船隊遭，但隨後有直升機突然現身，迫使快艇撤離，使船隊得以繼續駛離荷姆茲海峽。

雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Mike Wirth 周五 (29 日) 表示，近日確實有部分通過荷姆茲海峽的船舶遭受攻擊。

根據航運市場人士，部分成功通行的船舶來自戰爭爆發後從未再進出荷姆茲海峽的航運公司。此外，不僅有船舶離開波斯灣，也開始有船舶重新駛入。

若通行量增加的趨勢得以持續，將代表愈來愈多航運公司願意重返荷姆茲海峽，進而帶動原油、天然氣及消費品等貨物流動恢復。

自開戰以來，通行海峽的船舶大多限於政府雙邊安排下的船隊，或少數願意承擔風險的船東旗下的船舶。

包括阿拉伯聯合大公國國營石油公司 (Sauei Aramco) 在內的區域國家，都已陸續派遣船舶通過荷姆茲海峽，卡達則持續低調向主要客戶出口液化天然氣(LNG)。

值得注意的是，傳統船舶追蹤數據呈現的實際通行數量可能遭到低估，原因是部分近日完成航行的船舶在航程期間關閉衛星訊號發射器 (AIS)，至今仍未重新開啟。

船舶追蹤資料顯示，自衝突爆發以來受困荷姆茲海峽的非伊朗船舶當中，至少已有四分之一成功脫困。

目前美國與伊朗宣稱接近達成協議，根據雙方說法，協議內容可能包括將停火再延長 60 天，並就伊朗核計畫未來安排展開談判，但仍須獲得美國總統川普批准。 市場認為，若協議成真，將有助於荷姆茲海峽航運活動進一步恢復。

然而，川普周五召開白宮戰情室會議，研議與伊朗達成和平協議的最終方案，但紐約時報引述知情官員報導指出，這場歷時數小時的會議最終未能促成川普作出最終決定。

多名船東私下表示，希望協議最終能促使荷姆茲海峽恢復正常通行，但在完整細節公布前，市場仍存在不確定性。部分業者坦言，即便目前有機會讓船舶駛離波斯灣，在正式協議出爐前，多數船東仍不願貿然派船進入。

道達爾能源 (Total) 執行長 Patrick Pouyanné 周五表示，公司需要看到「持久和平」的明確訊號，才會考慮恢復派遣船舶進入波斯灣。

若航運活動持續恢復，也可能進一步推升原油運輸市場。目前油輪運價已處於數十年來高檔，若和平局勢確立並使船東願意重返荷姆茲海峽，短期內運價可能出現新一波飆升。