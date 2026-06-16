鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-06-17 05:33

美股週二 (16 日) 收盤漲跌互見，隨著市場消化美國與伊朗達成臨時和平協議帶來的樂觀情緒，投資人將焦點轉向聯準會利率決議與新任主席華許 (Kevin Warsh) 的政策立場。

科技股遭遇獲利了結，資金轉向金融、工業及房地產類股，道瓊指數收漲 328.64 點或 0.64%，收在 51,999.67 點，盤中一度突破 52,000 點整數大關，創下歷史新高。

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標普 500 指數下跌 42.94 點或 0.57%，收在 7,511.35 點；那斯達克指數下跌 307.60 點或 1.15%，收在 26,376.34 點。

國際油價持續下跌，布蘭特原油價格跌破每桶 80 美元。市場預期，美國與伊朗代表將於週五在瑞士正式簽署諒解備忘錄 (MoU)，荷姆茲海峽可望全面恢復通航。

美國總統川普表示，目前荷姆茲海峽已「部分開放」，船隻開始恢復航行，待週五完成簽署後將全面重啟，之後雙方還將展開為期 60 天的第二階段談判。

不過，協議細節仍不明朗。川普強調，伊朗將不得擁有核武；伊朗官方媒體則表示，核議題目前僅停留在原則性討論階段，尚未展開具體協商。

市場目前正等待聯準會週三公布利率決議。外界普遍預期聯準會將維持利率不變，並同步發布最新經濟預測。

美股週二 (16 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 328.64 點，或 0.64%，報 51,999.67 點。

那斯達克指數下跌 307.60 點，或 1.15%，報 26,376.34 點。

S&P 500 指數下跌 42.94 點，或 0.57%，報 7,511.35 點。

費城半導體指數大跌 805.40 點，或 5.71%，報 13,294.22 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 364.59 點，或 2.06%，報 17,296.38 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 1.13%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.95%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.06%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 微跌 0.01%。

台股 ADR 普遍承壓。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 3.53%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.31%；聯電 ADR (UMC-US) 重挫 6.33%；中華電信 ADR (CHT-US) 則逆勢上漲 0.61%。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 勁揚 4.83% 至每股 201.80 美元，連續第三個交易日強勁走高，市值逼近 3 兆美元，超越亞馬遜，躍升全球第五大企業。

(圖片：shutterstock)

高通 (QCOM-US) 收低 3.05% 至每股 214.07 美元。市場傳出，高通正與 AI 晶片新創公司 Tenstorrent 洽談收購事宜。此外，高通將於 6 月 24 日舉行投資人大會，市場預期屆時可能公布其客製化資料中心晶片的重要客戶身分。

雲端服務商 Rackspace Technology (RXT-US) 升幅達 4.99% 至每股 6.21 美元。該公司宣布，已完成在資料中心採用超微 (AMD-US) 晶片的合作協議。

莫德納 (MRNA-US) 飆升 6.27% 至每股 55.40 美元，領漲標普。美國食品藥物管理局 (FDA) 公布將於 6 月 18 日召開會議，討論莫德納旗下 mFLUSIVA 三價 mRNA 流感疫苗。

Jefferies 與美銀分析師指出，FDA 公布的會議文件內容與措辭整體偏向正面，顯示主管機關對莫德納及其疫苗持支持態度，有助提升市場信心。

華爾街分析

標普 11 大板塊中，科技與能源類股表現最弱。Truist 投資長兼首席市場策略師 Keith Lerner 表示，目前市場最大的主題仍是資金輪動。

他指出，科技股暫時回檔之際，金融、工業及房地產類股表現強勁，顯示經濟基本面依然穩健，加上油價回落緩解通膨壓力，進一步支撐市場情緒。

Baird Private Wealth Management 市場策略師 Michael Antonelli 指出，工業類股已創下歷史新高，金融股同步走強，反映投資人正押注美國經濟重新加速。

PIMCO 前執行長 Mohamed El-Erian 研判，過去五天油價累計重挫約 20%，可望為美國家庭帶來實質減壓，預估全美平均汽油價格將很快跌破每加侖 4 美元。