鉅亨網編譯段智恆
Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)周二 (16 日) 正式開始推送 Android 17 作業系統更新，率先開放 Pixel 手機使用，其他 Android 品牌裝置將於未來數月陸續跟進。雖然此次更新帶來多項多工處理、安全性與創作者工具改進，但 Google 最受矚目的人工智慧 (AI) 功能仍需等到今年夏季之後才會陸續推出。
Android 17 被視為 Google 邁向「AI 代理人 (AI Agent)」時代的重要一步。儘管部分核心 AI 功能尚未上線，但新版本已提前為未來的 Gemini Intelligence 功能鋪路。這些功能預計率先登陸 Pixel 11 系列及三星(Samsung) 後續新機，並將與蘋果 (AAPL-US) 今年秋季推出的新一代 Siri 及 Apple Intelligence 功能正面競爭。
本次 Android 17 最具代表性的更新之一是「Bubbles」功能。用戶可將正在執行的應用程式縮小為懸浮氣泡固定於螢幕上方，無須切換畫面即可快速返回應用。例如，使用者可將 Google Keep 購物清單固定在畫面角落，或讓訊息對話視窗隨時保持可見。多個氣泡還能同時堆疊排列，並自由拖曳至螢幕任何位置。
Google 也針對摺疊手機強化多工操作體驗，在工作列 (Taskbar) 新增專屬 Bubbles 區域，進一步提升大螢幕裝置的使用效率。此外，Android 17 重新設計分割畫面介面，讓雙視窗操作更直覺。
面向內容創作者方面，Google 新增「Screen Reactions」功能，允許用戶錄製螢幕內容時同步加入自拍視訊畫面。這種形式近年已廣泛出現在 TikTok、Instagram 及 YouTube Shorts 等平台，如今 Google 直接將功能整合進 Android 系統，希望降低用戶對第三方剪輯工具如 CapCut 或 Instagram Edits 的依賴。
安全與隱私功能也是此次更新重點之一。Android 17 允許用戶提供一次性定位權限，而非只能選擇永久授權或完全拒絕。此外，在人口較稀少地區，系統還會自動擴大「大概位置」範圍，以提升個人隱私保護效果。
針對手機失竊風險，Google 也升級 Lost Mode 防盜模式。未來裝置解鎖除了 PIN 碼外，還必須搭配指紋或臉部辨識等生物驗證方式，進一步提高安全性。其他更新還包括單獨為特定 App 啟用深色模式、助聽器音訊來源自訂功能，以及更完善的無障礙操作選項。
不過，Google 真正寄予厚望的 AI 功能仍在後頭。根據規劃，今年夏季起 Android 17 將陸續加入 Gemini Intelligence 平台，包括重新設計的表情符號、更加智慧的語音輸入系統、AI 生成小工具 (Widgets)，以及可自動執行多步驟任務的應用程式自動化功能。
Google 表示，這些新功能將率先提供給 Pixel 11 系列及部分三星新裝置使用，進一步強化 Gemini 在 Android 生態系中的核心地位。市場認為，這也是 Google 回應蘋果上周發表 Apple Intelligence 與新版 Siri 升級的重要布局。
除了手機平台外，Google 也同步更新 Wear OS 7 智慧手錶系統。新版系統將提供更長電池續航力、即時資訊更新以及更完善的跨裝置整合能力，為未來 AI 硬體生態系鋪路。
值得注意的是，Google 計劃於今年秋季推出首款以音訊功能為核心的智慧眼鏡，因此目前正提前強化 Android 與穿戴裝置之間的互通性。Wear OS 7 未來也將導入 Gemini Intelligence，包括「Create My Widget」小工具生成器、多步驟 AI 自動化任務以及重新設計的 Google AI 助理介面。
市場分析認為，隨著蘋果、Google 及 Meta 持續加碼 AI 軟體與硬體整合，智慧手機作業系統競爭正逐步從功能升級轉向 AI 代理人能力競賽，而 Android 17 正是 Google 搶占下一波 AI 平台主導權的重要布局。
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