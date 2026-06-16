鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 03:00

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)周二 (16 日) 正式開始推送 Android 17 作業系統更新，率先開放 Pixel 手機使用，其他 Android 品牌裝置將於未來數月陸續跟進。雖然此次更新帶來多項多工處理、安全性與創作者工具改進，但 Google 最受矚目的人工智慧 (AI) 功能仍需等到今年夏季之後才會陸續推出。

Google推出Android 17！AI重磅功能預計今夏陸續登場(圖：REUTERS/TPG)

Android 17 被視為 Google 邁向「AI 代理人 (AI Agent)」時代的重要一步。儘管部分核心 AI 功能尚未上線，但新版本已提前為未來的 Gemini Intelligence 功能鋪路。這些功能預計率先登陸 Pixel 11 系列及三星(Samsung) 後續新機，並將與蘋果 (AAPL-US) 今年秋季推出的新一代 Siri 及 Apple Intelligence 功能正面競爭。

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強化多工處理與隱私保護 Android 17 率先升級使用體驗

本次 Android 17 最具代表性的更新之一是「Bubbles」功能。用戶可將正在執行的應用程式縮小為懸浮氣泡固定於螢幕上方，無須切換畫面即可快速返回應用。例如，使用者可將 Google Keep 購物清單固定在畫面角落，或讓訊息對話視窗隨時保持可見。多個氣泡還能同時堆疊排列，並自由拖曳至螢幕任何位置。

Google 也針對摺疊手機強化多工操作體驗，在工作列 (Taskbar) 新增專屬 Bubbles 區域，進一步提升大螢幕裝置的使用效率。此外，Android 17 重新設計分割畫面介面，讓雙視窗操作更直覺。

面向內容創作者方面，Google 新增「Screen Reactions」功能，允許用戶錄製螢幕內容時同步加入自拍視訊畫面。這種形式近年已廣泛出現在 TikTok、Instagram 及 YouTube Shorts 等平台，如今 Google 直接將功能整合進 Android 系統，希望降低用戶對第三方剪輯工具如 CapCut 或 Instagram Edits 的依賴。

安全與隱私功能也是此次更新重點之一。Android 17 允許用戶提供一次性定位權限，而非只能選擇永久授權或完全拒絕。此外，在人口較稀少地區，系統還會自動擴大「大概位置」範圍，以提升個人隱私保護效果。

針對手機失竊風險，Google 也升級 Lost Mode 防盜模式。未來裝置解鎖除了 PIN 碼外，還必須搭配指紋或臉部辨識等生物驗證方式，進一步提高安全性。其他更新還包括單獨為特定 App 啟用深色模式、助聽器音訊來源自訂功能，以及更完善的無障礙操作選項。

Gemini Intelligence 蓄勢待發 Google 搶攻 AI 代理人市場

不過，Google 真正寄予厚望的 AI 功能仍在後頭。根據規劃，今年夏季起 Android 17 將陸續加入 Gemini Intelligence 平台，包括重新設計的表情符號、更加智慧的語音輸入系統、AI 生成小工具 (Widgets)，以及可自動執行多步驟任務的應用程式自動化功能。

Google 表示，這些新功能將率先提供給 Pixel 11 系列及部分三星新裝置使用，進一步強化 Gemini 在 Android 生態系中的核心地位。市場認為，這也是 Google 回應蘋果上周發表 Apple Intelligence 與新版 Siri 升級的重要布局。

除了手機平台外，Google 也同步更新 Wear OS 7 智慧手錶系統。新版系統將提供更長電池續航力、即時資訊更新以及更完善的跨裝置整合能力，為未來 AI 硬體生態系鋪路。

值得注意的是，Google 計劃於今年秋季推出首款以音訊功能為核心的智慧眼鏡，因此目前正提前強化 Android 與穿戴裝置之間的互通性。Wear OS 7 未來也將導入 Gemini Intelligence，包括「Create My Widget」小工具生成器、多步驟 AI 自動化任務以及重新設計的 Google AI 助理介面。