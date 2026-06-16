鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 07:50

長期以智慧手機 SoC(系統單晶片) 稱霸全球的高通正試圖撕掉「手機晶片商」的標籤，總裁暨執行長 Cristiano Amon 近日向《CNBC》透露，高通目前正參與超過 40 款新型 AI 終端設備的設計研發，全面為消費電子即將爆發的「AI 智能體」超級浪潮做準備。

AI智能體將取代APP！高通執行長揭逾40款AI終端設計：重返資料中心CPU 挑戰輝達推理市場

與此同時，高通宣布重返資料中心 CPU 市場，並佈局 AI 推理加速晶片，試圖在雲端與邊緣端同時卡位，市場已開始給予其「AI 算力基礎設施新銳勢力」的估值溢價。

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Amon 在專訪中指出，未來消費電子產品將出現大量新形態實驗，「我們目前手上正在進行超過 40 種這類 AI 設備的設計，形態非常廣泛。」

他並列舉包括智能珠寶、內建攝影機的耳機、胸針及智慧手錶等穿戴裝置。這些產品的核心原則是「始終與你在一起、能看見你周遭世界、具備情境感知能力，讓你能即時呼叫並與 AI 智能體對話」。

所謂 AI 智能體，被視為蘋果 Siri 或 Google Gemini 等語音助理的進化版，能主動跨應用程式執行複雜任務，例如自動檢索銀行交易明細、代為規劃並預訂假期行程。

Amon 說：「應用程式（App）沒有死，但它們將徹底改變。AI 智能體將成為新的應用平台。」

他還強調，未來數位生活的重心將從智慧手機螢幕轉向理解人類意圖並主動辦事的智能體。手機不會消失，但其「數位中心」地位將被挑戰，新形態設備也將圍繞智能體建構。

在所有新形態終端中，Amon 特別看好 AI 智慧眼鏡。他表示，目前全球智慧眼鏡年出貨量已達「數千萬台」量級，「幾年內可能達到數億副規模，並可能變得和智能手機市場一樣大」。

對照 Counterpoint Research 數據，去年全球智慧手機出貨量約 12.6 億部、年增僅約 3%，成長趨緩之際，Meta、三星及 OpenAI(透過收購 Jony Ive 創立的硬體新創 io) 均已搶進 AI 穿戴設備市場。

Amon 分析，AI 公司跨界做硬體的核心動機除了掌握「智能體終端入口」，更是為蒐集比訓練大模型所用還多出「指數級」的情境數據，以訓練更個人化的未來模型。

因應設備小型化與始終啟用 (always-on) 的 AI 需求，Amon 坦言，高通整條技術路線圖正全面升級，「今天任何現有設備都還沒為萬物融入 AI 做好準備」，新一代驍龍平台需在更強 AI 算力與極致能效間取得平衡。

自今年 4 月以來，高通股價累計大漲約 75%，市值站穩 2330 億美元附近，股價強勢的底層邏輯，已不再只是「手機晶片景氣循環見底」，而是市場重新定價其在「資料中心 CPU／自研 AI 推理晶片＋端側 AI 智能體設備」兩條 AI 算力主線的潛在核心位置。

在資料中心端，高通已確認重返伺服器 CPU 市場，正開發基於自研 Oryon 核心、可相容輝達 NVLink Fusion 互連架構的客製化資料中心 CPU，以適配未來 AI 伺服器要求。

針對 AI 推理工作負載，高通推出 AI200 與 AI250 加速器解決方案，基於獨家 Hexagon NPU 架構優化記憶體容量與能效，規劃今年底至 2027 年初大規模商用，主打低總體擁有成本 (TCO) 的機櫃級 (rack-scale) 推理平台，正面挑戰輝達與超微在大型 AI 基礎設施的部署地位。

知名調研機構 GF Securities 近日指出，「資料中心伺服器 CPU 正上演超級周期」，英特爾、超微與重返戰局的高通可望成為主要受惠者。

Amon 還表示，AI 智能體工作負載不只依賴 GPU 訓練，後續海量推理、排程、工具調用與多設備編排，都需要高效能資料中心 CPU，甚至低功耗 NPU 協同作業，這正是高通被重估的重要變量。

在邊緣 AI 部分，阿蒙日前在台北國際電腦展 (Computex) 喊出「2026 年是智能體之年」，預言 AI 智能體將跨手機、PC、汽車與可穿戴設備改變人機交互，設備從數位生活中心退化為智能體的「端點(Endpoint)」。

若智能體確實取代傳統 App 成為用戶交互核心入口，高通的價值就不限於賣晶片，而是掌握端側感知、低功耗 AI 推理平台、多設備協同的底層綜合能力，其驍龍平台已延伸至 Windows on Arm 筆電 (Snapdragon X 系列)、數位座艙與物聯網邊緣設備，非手機業務營收占比持續提升。

法人機構分析指出，企業正將代理式 AI(Agentic AI) 視為「強力降本增效資本支出」。

MarketsandMarkets 預估，全球 AI 智能體市場至 2030 年可達 530 億美元，2025 年起年複合成長率 (CAGR) 高達 46%。