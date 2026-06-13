鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-13 16:40

隨著中東戰事持續升溫帶動避險需求，交易員對美元的看法創下逾一年來最樂觀水準。

根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五 (12 日) 公布的數據，截至 6 月 9 日為止一周，避險基金、資產管理公司及其他投機客累積的美元淨多頭部位達 278 億美元，創去年 2 月以來最高水準。

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數據顯示，市場對全球主要準備貨幣的多頭情緒持續升溫。自 2 月底中東衝突爆發以來，美元走勢與油價上漲呈現高度連動。

美國銀行 (BofA) 外匯策略師 Alex Cohen 說：「從基本面來看，美元仍持續朝偏多方向發展。」

根據 CFTC 資料，投機客已連續 13 周維持美元多頭部位。這與戰爭爆發前形成鮮明對比。當時市場仍持有規模約 220 億美元部位押注美元走弱。

CFTC 數據被視為觀察全球每日交易量約 9.5 兆美元外匯市場情緒的重要指標，可反映避險基金與資產管理機構透過衍生性商品建立的部位方向。