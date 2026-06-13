鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-13 20:00

高盛為何在財報前對美光保持謹慎？(圖：Shutterstock)

美光股價下跌 1.4%，收報 981.61 美元。這周晶片股大幅震盪之際，美光已從低於 900 美元的低點反彈。截至周四收盤前的五個交易日內，股價累計上漲 15%。但自 6 月 3 日以來，美光尚未再次站上每股 1,000 美元關卡。

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由於投資人與分析師持續爭論美光的合理估值，其股價近來波動明顯。美光於 5 月 26 日首度突破 1 兆美元市值大關，截至周五收盤，市值已超過 1.1 兆美元。

這家晶片製造商的預估本益比仍明顯偏低，反映出記憶體產業長期以來經常出現的景氣循環特性。根據 FactSet，截至周四收盤，美光預估本益比為 10.2 倍，以科技股為主的那斯達克指數預估本益比為 24.8 倍。

最新發表看法的華爾街分析師來自高盛。分析師 James Schneider 本周在研究報告中，將美光目標價從 400 美元大幅上調至 900 美元，但仍維持中立評級。他指出，美光將於 6 月 24 日公布財報，而市場對其表現的期待已經非常高。

Schneider 表示，「鑑於股價大幅上漲，以及市場對長期客戶協議潛在效益的樂觀預期，我們認為投資人的持倉情緒依然非常偏多。」

Schneider 的目標價，是以其對美光每股正常化獲利 (Normalized EPS)50 美元的預估，再給予 18 倍本益比計算而來。他認為，目前受到 AI 硬體對高頻寬記憶體 (HBM) 需求激增帶動，美光獲利正處於快速成長階段。他預估，美光的獲利高峰將出現在 2027 會計年度，EPS 可達 138.86 美元。