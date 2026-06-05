鉅亨網新聞中心 2026-06-05 08:10

近期東京匯市再度上演貶值風暴，美元兌日元匯率一度逼近 160 大關，不僅觸及市場公認的日本政府干預警戒線，也讓日元成為全球金融市場最受關注的弱勢貨幣之一。

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根據國際清算銀行（BIS）數據，以 2020 年為基準計算，日元實際有效匯率今年 4 月已跌至 65.7，創下 1973 年日本實施浮動匯率制度以來最低紀錄。

即使日本政府在過去一年多次進場護盤，甚至祭出史上最大規模匯市干預，但市場做空力量仍持續增強，反映投資人對日本經濟前景與貨幣政策的疑慮並未消散。

不只是匯率問題 全民購買力正在縮水

住在福岡的居民表示，短短幾個月內，家中購買的紙尿褲價格便上漲超過 10%；燃氣費帳單持續增加，超市裡的進口商品也幾乎全面漲價。從橄欖油、咖啡到牛肉、巧克力，許多高頻消費品價格持續攀升，讓家庭支出明顯增加。

日本砸 736 億美元護盤 為何仍擋不住跌勢？

面對日元跌跌不休，日本政府並非毫無作為。日本財務省數據顯示，今年 4 月底至 5 月底短短一個月內，日本當局共投入約 11.73 兆日元、相當於 736 億美元進場買入日元，創下史上最大規模匯率干預紀錄。

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