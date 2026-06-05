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日元正面臨近半世紀以來最嚴峻的信任危機。
近期東京匯市再度上演貶值風暴，美元兌日元匯率一度逼近 160 大關，不僅觸及市場公認的日本政府干預警戒線，也讓日元成為全球金融市場最受關注的弱勢貨幣之一。
根據國際清算銀行（BIS）數據，以 2020 年為基準計算，日元實際有效匯率今年 4 月已跌至 65.7，創下 1973 年日本實施浮動匯率制度以來最低紀錄。
即使日本政府在過去一年多次進場護盤，甚至祭出史上最大規模匯市干預，但市場做空力量仍持續增強，反映投資人對日本經濟前景與貨幣政策的疑慮並未消散。
不只是匯率問題 全民購買力正在縮水
對日本民眾而言，日元疲弱早已不是金融市場的數字遊戲，而是每天都能感受到的生活壓力。
住在福岡的居民表示，短短幾個月內，家中購買的紙尿褲價格便上漲超過 10%；燃氣費帳單持續增加，超市裡的進口商品也幾乎全面漲價。從橄欖油、咖啡到牛肉、巧克力，許多高頻消費品價格持續攀升，讓家庭支出明顯增加。
專家指出，日本高度依賴能源與原物料進口，當日元持續貶值時，電費、汽油、食品等生活成本便會同步上升。
對一般家庭而言，這代表實質購買力正在不斷流失；對有留學、旅遊或海外消費需求的人來說，更意味著手中的日元變得越來越不值錢。
過去日本曾透過貨幣貶值刺激出口，但如今許多大型企業早已將生產基地移往海外，日元貶值帶來的出口紅利已遠不如以往，反而讓輸入型通膨的衝擊更加明顯。
日本砸 736 億美元護盤 為何仍擋不住跌勢？
面對日元跌跌不休，日本政府並非毫無作為。日本財務省數據顯示，今年 4 月底至 5 月底短短一個月內，日本當局共投入約 11.73 兆日元、相當於 736 億美元進場買入日元，創下史上最大規模匯率干預紀錄。
然而，市場普遍認為這類措施只能延緩跌勢，無法改變方向。原因在於驅動日元走弱的核心因素並未改變。
當前美國利率仍維持高檔，日本政策利率則僅約 0.75%，兩國之間巨大的利差持續吸引資金流向美元資產。對全球投資人而言，借入低利率日元、買進高收益美元資產的「套利交易」依然具有吸引力。
即便日本政府出手護盤，市場資金仍傾向逢高放空日元，使得每次反彈都難以持久。
空頭真正押注的是日本的結構性困境
更令市場擔憂的是，做空日元已不只是押注匯率，而是在押注日本經濟的長期問題。
分析人士指出，日本面臨人口老化、市場規模萎縮、創新動能不足等結構性挑戰，加上大量企業將產能與投資移往海外，海外獲利未必回流日本，使得日元需求持續減弱。
另一方面，日本政府債務規模長年位居全球主要經濟體前列。當日元貶值推升進口成本與通膨壓力時，政府往往需要擴大財政支出進行補貼，進一步增加債務負擔。債務增加又可能推高公債殖利率與市場疑慮，進一步打擊日元信心，形成惡性循環。
根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，槓桿基金與資產管理機構持有的日元空頭部位已升至近年高點，顯示國際資本仍普遍看空日元後市。
日元命運關鍵 看日本央行下一步
展望後市，市場焦點仍集中在日本央行身上。分析人士認為，若日本央行進一步升息並釋出更明確的貨幣政策正常化路徑，同時美國降息預期升溫、國際油價回落，日元仍有機會重返 1 美元兌 150 至 155 日元區間。
但若美國利率維持高檔、能源價格持續上漲，而日本改革進展有限，日元恐怕仍將面臨龐大貶值壓力。
對全球投資人而言，日元如今已不只是亞洲重要貨幣，更成為觀察日本經濟競爭力、財政體質與貨幣政策能否走出超寬鬆時代的重要風向球。而在空頭資金持續集結之下，這場圍繞日元的攻防戰，恐怕仍遠未結束。
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