鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-11 06:59

黃金周三 (10 日) 下挫逾 3%，市場擔憂美國與伊朗戰爭進一步擴大，可能導致通膨升溫而必須升息。

〈貴金屬盤後〉黃金下挫逾3% 中東緊張加劇通膨和升息疑慮 (圖:Shutterstock)

黃金現貨下跌 3.5%，報每盎司 4111.95 美元，創 3 月 23 日以來最低。

8 月交割的黃金期貨下跌 3.6%，報每盎司 4133.3 美元。

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獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「在上周五非農就業數據強勁，以及川普威脅伊朗因未達成協議『將付出代價』之後，市場迫切需要一些好消息。」

川普周三表示，伊朗在談判協議上耗時過久，現在「必須付出代價」。他隨後表示，如果未能達成和平協議，美國將對伊朗發動「猛烈」攻擊。

伊朗對美國在約旦、科威特和巴林的軍事基地發動彈道飛彈和無人機襲擊，以此報復美國對荷姆茲海峽周邊伊朗目標的打擊。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估美國 12 月升息的機率約為 67%。

美國勞工部周三公布，剔除食品和能源的消費者物價指數 (CPI) 月增 0.2%，4 月增幅為 0.4%。周四將公布的美國生產者物價指數 (PPI) 將為投資人提供評估 Fed 貨幣政策立場的更多線索。

Sprott Asset Management 市場策略師 Paul Wong 說：「儘管近期金價盤整，但通膨、央行買盤以及貨幣貶值的擔憂，仍持續支撐金價。」

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