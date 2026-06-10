鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 13:30

國際金價近期走勢持續疲軟，現貨黃金已跌破關鍵支撐位，儘管還略高於 3 月低點，但不只已回吐年初以來所有漲幅，收益更已由正轉負。

現貨黃金周三 (10 日) 盤中失守 4,200 美元關口，自上周五跌破 200 日移動均線以來，累計跌幅已超過 5%。渣打銀行警告，市場脆弱性正在增加，黃金 ETF 贖回潮恐成為下一個影響市場的「黑天鵝」。

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渣打銀行全球大宗商品研究主管 Suki Cooper 指出，黃金正重新受到實質殖利率的引導，而非實物市場的結構性因素。隨著通膨壓力迫使市場預期聯準會可能在年內升息，實質殖利率隨之攀升，這顯著抬高了持有黃金這類無息資產的機會成本。

數據顯示，黃金交易所交易產品 (ETP) 的資金流向已出現惡化。儘管 5 月戰術性部位一度轉正，但 ETP 持倉在 6 月持續下滑。

Cooper 分析，在金價跌至 4,250 美元附近時，至少有 270 噸的 ETP 持倉處於虧損狀態。若金價進一步跌至 4,000 美元，虧損持倉將升至 298 噸。若按先進先出法 (FIFO) 計算，潛在的虧損部位甚至可能高達 465 噸。這種大規模的浮虧可能引發連鎖贖回反應，進而放大市場跌勢。

目前金價的下一個關鍵技術支撐位約在每盎司 4,100 美元。花旗銀行分析師對短期走勢表示擔憂，認為若地緣政治局勢持續動盪，金價甚至可能下探至 3,500 美元，並將 3 個月目標價由 4,300 美元下調至 4,000 美元。