鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-10 06:45

由於市場對美國今年升息預期升溫，黃金周二 (9 日) 下跌逾 1% 並觸及兩個月低點，與美股拋售同步，投資人焦點擺在本周稍晚將公布的美國消費者物價指數 (CPI) 上。

黃金現貨下跌 1.5%，報每盎司 4264.70 美元，創 3 月 23 日以來最低，，盤中一度跌逾 2%。

8 月交割的黃金期貨下跌 1.8%，報每盎司 4286.40 美元。

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RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「交易員對當前市場有點緊張…… 各類市場全面進入避險模式。我認為，目前這種避險情緒正是黃金下跌的原因。」

Haberkorn 補充說：「在美國聯準會 (Fed) 給出更明確的指引之前，黃金和白銀仍將壓力罩頂。」

在美國上周公布強勁的就業數據後，市場焦點轉向本周的關鍵通膨數據，包括周三的美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 和周四的生產者物價指數(PPI)，希望獲得更多關於美國貨幣政策前景的線索。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 Fed 12 月升息的機率約為 68%。

油價下跌，因伊朗和以色列表示，已應美國總統川普的呼籲停止相互攻擊。

印度大幅調升黃金進口關稅之後，走私活動捲土重來，今年黃金走私量可能超過 100 噸，在灰色市場利潤率飆升的情況下，走私者正以低於銀行和貴金屬精煉商的價格供貨。

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