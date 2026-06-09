鉅亨網編譯余曉惠
由於市場對美國今年升息預期升溫，黃金周二 (9 日) 下跌逾 1% 並觸及兩個月低點，與美股拋售同步，投資人焦點擺在本周稍晚將公布的美國消費者物價指數 (CPI) 上。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 說：「交易員對當前市場有點緊張…… 各類市場全面進入避險模式。我認為，目前這種避險情緒正是黃金下跌的原因。」
在美國上周公布強勁的就業數據後，市場焦點轉向本周的關鍵通膨數據，包括周三的美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 和周四的生產者物價指數(PPI)，希望獲得更多關於美國貨幣政策前景的線索。
芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，交易員目前預估 Fed 12 月升息的機率約為 68%。
油價下跌，因伊朗和以色列表示，已應美國總統川普的呼籲停止相互攻擊。
油價若居高不下，將助長通膨並導致利率更長時間處於高點。雖然黃金也是通膨的避險工具，但在高利率環境中，不利於這種不孳息的資產。
印度大幅調升黃金進口關稅之後，走私活動捲土重來，今年黃金走私量可能超過 100 噸，在灰色市場利潤率飆升的情況下，走私者正以低於銀行和貴金屬精煉商的價格供貨。
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