鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-10 22:40

加拿大央行 (Bank of Canada, BoC) 周三 (10 日) 如市場預期維持基準利率於 2.25% 不變，連續第五次會議按兵不動。不過，央行同時警告，美國貿易政策不確定性與中東衝突帶來的能源價格上漲，正讓貨幣政策陷入兩難，未來不排除因應情勢變化而降息或連續升息。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，當前經濟疲弱與通膨升溫並存，使決策官員面臨艱難抉擇。若透過升息抑制通膨，可能進一步拖累經濟成長；若降息支撐經濟，則可能讓通膨壓力持續存在。

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馬克林指出，在目前情況下，維持利率不變是平衡各項風險的最佳選擇，但央行仍須保持靈活應變能力，以因應高度不確定的經濟環境。

能源價格成關鍵變數 央行保留連續升息可能

加拿大央行表示，目前尚未看到能源價格上漲廣泛傳導至其他商品與服務價格的明確跡象，因此決策官員仍選擇暫時忽略戰爭對整體通膨的短期衝擊。然而央行也強調，不會容許能源價格帶動的通膨壓力演變成更持久的現象。

馬克林指出，若美國未來對加拿大祭出重大新貿易限制，央行可能需要透過降息支撐經濟活動；反之，若中東衝突持續推升油價，並進一步引發廣泛性通膨，則可能需要連續升息以維持物價穩定。

加拿大央行預估，由於伊朗戰事持續推高能源成本，目前油價較央行 4 月貨幣政策報告的假設高出約 10 美元，未來數月加拿大消費者物價指數 (CPI) 年增率可能維持在 3% 左右，之後才逐步回落至 2% 目標。

加拿大 4 月通膨率升至 2.8%，主要受到能源價格上漲帶動，但仍低於市場預期。同月核心通膨指標也同步放緩，顯示基礎物價壓力仍大致受到控制。

經濟疲弱限制政策空間 市場估今年利率維持不變

除了通膨問題外，加拿大經濟表現同樣令人擔憂。數據顯示，加拿大第一季國內生產毛額 (GDP) 按年率計下滑 0.1%，延續去年第四季萎縮 1% 的疲弱走勢。央行雖預期第二季經濟可望恢復成長，但整體需求仍低於供給，經濟仍處於閒置產能狀態。

加拿大央行也提到，雖然 5 月失業率降至五個月低點，就業市場有所改善，但近期數據波動較大，自今年初以來整體勞動市場變化有限。

市場反應相對平靜。決議公布後，加元兌美元一度上漲約 0.3%，報 1 美元兌 1.3903 加元附近；加拿大公債殖利率則小幅走低。

根據《路透》調查，超過八成經濟學家預估加拿大央行將在今年剩餘時間維持利率不變。不過貨幣市場仍反映年底前升息 1 碼 (25 個基點) 的可能性。