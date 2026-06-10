鉅亨網編譯段智恆 2026-06-10 22:10

美國 5 月通膨數據大致符合市場預期，但華爾街對其解讀卻不盡相同。多數分析師認為，儘管通膨仍高於聯準會 (Fed) 目標且方向不利，但尚未惡化到迫使 Fed 立即升息的程度。市場焦點已從數據本身轉向 Fed 下周利率決策，以及新任主席華許 (Kevin Warsh) 將如何回應持續存在的通膨壓力。

華爾街解讀CPI：未見失控訊號 Fed下周態度成關鍵(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (10 日) 公布，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 4.2%，創 2023 年以來最高水準，符合市場預期；核心 CPI 月增 0.2%，略低於市場預估的 0.3%。數據公布後，美股指數期貨縮減跌幅，顯示投資人並未將報告視為明顯利空。

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通膨符合預期 市場等待 Fed 下一步

SD Ventures 投資長 Alexander Lis 表示，本次 CPI 數據大致符合市場共識，無論整體或核心通膨都沒有出現意外升溫，因此稱不上是一份「過熱」(hot) 的報告。不過，他也指出，這份數據不足以讓市場真正放心。

Lis 認為，這是 Fed 下周利率會議前最後一份重要通膨報告，真正關鍵不在於數據本身，而在於 Fed 如何解讀。他表示，市場將觀察華許是否認為目前通膨已高到足以暗示未來可能升息，相關訊號恐影響未來數月市場走勢。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 也認為，通膨數據整體符合預期，並未顯示物價壓力較前月進一步惡化。他指出，目前最大變數仍是能源價格與中東局勢，若油價未持續突破每桶 100 美元，則有理由相信本輪能源驅動的通膨可能已接近高峰。

Cardillo 表示，從年增率來看，通膨仍是問題，但核心通膨維持在 3% 以下是一項正面訊號，顯示在不考慮戰爭因素下，能源價格對物價的衝擊可能逐漸減弱。

華爾街仍認為 Fed 短期按兵不動

B Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 形容，這份 CPI 報告就像「雙城記」(a tale of two cities)。一方面，數據與市場預期大致一致；另一方面，通膨仍朝錯誤方向發展。他認為，這並未改變市場對 Fed 下次會議將維持利率不變的看法，目前利率期貨市場僅反映一次升息預期。

Hogan 指出，正因市場認為 Fed 短期內不會立即採取行動，加上科技股與晶片股先前已遭遇明顯賣壓，因此 CPI 公布後，美股期貨得以縮減跌幅。

高盛資產管理旗下 Innovator ETFs 首席投資策略師 Tim Urbanowicz 則認為，近期整體與核心通膨回升，確實對經濟及景氣循環類股構成壓力，但 AI 投資熱潮、美國大型財政法案帶來的潛在效益，以及過去降息的遞延效果，仍為市場提供支撐。

不過他也警告，若伊朗衝突持續拖延，並進一步推升通膨壓力，市場目前的樂觀平衡恐被打破。