鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-10 20:39

消息人士透露，韓國記憶體晶片巨頭 SK 海力士計劃 8 月在美國發行美國存托憑證（ADR），抓緊市場對人工智慧（AI）相關股票的興趣火熱，擴大投資者基礎。

據《路透》10 日（周三）報導，知情人士表示，美國證券交易委員會（SEC）可能在 6 月 22 日當周批准 SK 海力士 ADR 上市申請。

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「SK 海力士計劃在 2026 年發行 ADR，具體規模和時間尚未確定。」SK 海力士在一份聲明中表示。

SK 海力士曾在 3 月宣布，已祕密提交在美國上市申請。消息人士當時透露，此次 ADR 發行可能籌集 140 億美元資金。

SK 海力士是輝達 (NVDA-US) 的供應商，憑藉其在 HBM 晶片領域的主導地位，成為 AI 熱潮最大受益者之一。

今年來 SK 海力士在韓國股市的股價已經累計飆漲 240%。自 5 月以來，SK 海力士市值已突破 1 兆美元，成為繼台積電台積電 (2330-TW) (TSM-US) 和三星電子之後，亞洲第三家達到這一市值里程碑的企業。

上周《路透》曾報導，SK 海力士赴美 ADR 發行計畫在市場投資者中已經獲得「極為積極」的迴響，原因是 AI 需求強勁，且 SK 海力士在記憶體晶片市場具有競爭優勢。