鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-10 18:30

記憶體晶片製造商正擴大生產設施以因應供應吃緊，這對晶片產業的另一個關鍵領域而言是個好兆頭。

美光等大廠掀WFE超級周期！半導體設備商能見度長達兩年 瑞銀上修營收展望 (圖:Shuttestock)

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 周二 (9 日) 表示，隨著美光科技 (MU-US)、三星電子與 SK 海力士 (SK Hynix) 開始在新的晶圓廠營運，用於製造晶片的無塵室空間限制正在解除。與此同時，「數家晶圓代工廠」已經取得或優化無塵室，以支持更多晶圓設備 (WFE) 出貨。

‌



Arcuri 指出，WFE 產業可能正處於「超級周期的早期階段」，其營收在接下來到 2028 年以前可望達到 2500 億美元。

Arcuri 表示，半導體生產設備供應商的客戶已提出高達八個季度的需求能見度，在他研究該產業近 30 年的生涯中，這是「前所未聞的事」。

Arcuri 預期今年整體 WFE 營收將成長 27% 至 1470 億美元，其中來自 DRAM 與 NAND 快閃記憶體晶片設備的營收將勁揚 50%，而來自台積電 (TSM-US)(2330-TW) 與英特爾 (INTC-US) 等公司製造的邏輯晶片設備營收將增加 12%。

到了 2027 年，Arcuri 預估 WFE 總營收將成長 35%，達到 2000 億美元。

Arcuri 表示，瑞銀團隊將明年記憶體 WFE 的營收預期上修 105 億美元，以呼應 DRAM 支出的加速，因為拜長期協議之賜，即將上線的新產能大部分都集中在 DRAM 上。他還預測，從 2028 年下半年開始，更大比例的無塵室空間將用於 NAND。

晶片股周二普遍下跌，美光終場收黑 1.4%，已脫離盤中低點。不過，費城半導體指數 (SOX) 今年來到周二收盤為止仍上漲 73%。

另一方面，包括科磊 (KLAC-US) 與應用材料 (AMAT-US) 在內的 WFE 製造商股價，周二分別上漲 1.49%、1.43%。

Arcuri 表示，雖然許多投資人認為 WFE 的上漲空間在某種程度上受到微影設備產能的限制，但他並不同意這一點。

荷蘭的艾司摩爾 (ASML) 是全球唯一一家製造極紫外光 (EUV) 微影設備的公司，是生產輝達 (NVDA-US) 等公司先進晶片的必需設備。Arcuri 表示，ASML 明年可能有足夠的產能實現超過 460 億美元的系統營收，這將支持他關於 2027 年總 WFE 營收達到約 2000 億美元的論點。