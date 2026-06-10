鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 17:10

以色列多線軍事緊張態勢持續升溫。以色列總理納坦雅胡日前坦言，以色列可能需要做好在無美國支持下，單獨對抗伊朗的心理準備；與此同時，以色列軍隊週三（10 日）對黎巴嫩南部發布緊急撤離警告，並宣布將對真主黨展開強力打擊行動。

根據《德新社》報導，納坦雅胡在週一（8 日）夜間內閣會議上的發言指出，以色列可能面臨在毫無美國援助的情況下單獨對抗伊朗的處境，須自行承擔「包括武器裝備供應與國際孤立在內的一切代價」。

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納坦雅胡強調，以色列並不樂見此一局面，但必須正視其發生的可能性。

對此，以色列伊朗問題專家齊特羅諾維奇在社群平台 X 上提出嚴正警告，指出在缺乏美國支持的情況下貿然採取重大軍事行動，對以色列國家安全而言將是一場巨大的戰略賭博，唯有在別無選擇的情況下方可列入考量。

另外，根據中國《央視》最新消息，以色列軍隊當地時間 10 日向黎巴嫩南部兩個村鎮居民發布緊急撤離警告，要求民眾即刻疏散至距相關村鎮至少一公里以外的開闊地帶。

以軍表示，此舉是因為黎巴嫩真主黨持續違反停火協議，以軍將對其展開強力打擊行動。