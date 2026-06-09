鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-10 07:44

美股在上周五非農報告公布後重挫，讓押注動能股一路走高的投資人措手不及，對此高盛與巴克萊交易團隊周二 (9 日) 警告，市場不應把下跌視為一次性事件，目前部位過度擁擠、市場廣度狹窄加上利率居高不下等因素，都讓股市更容易出現劇烈回檔。

高盛交易員 Lee Coppersmith 等人說：「當前市場環境意味著「因子交易」(factor trade) 平倉引發的波動，可能遠比大盤指數所反映的風險更大。」

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上周五的市場已出現相關跡象，追蹤動能股的 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 單日重挫 6%，創 2025 年 4 月「解放日」賣壓以來最大跌幅，那斯達克 100 指數則下跌 4.8%，反映投資人正大舉拋售大型科技股並轉進防禦型類股。

根據高盛統計，市場上動能交易的多頭部位擁擠程度已升至歷史高點，而空頭部位配置仍偏低。一旦市場開始質疑人工智慧 (AI) 投資熱潮、聯準會 (Fed) 貨幣政策路徑或通膨前景，都有可能引發快速且劇烈的反轉。

另一方面，系統性資金也可能加劇市場波動。

包括商品交易顧問 (CTA) 與波動度控制基金(volatility-control funds)，近期已將股票曝險拉高到 2 月以來最高水準。巴克萊全球股票戰術策略主管 Alexander Altmann 表示，若市場波動持續，波動度控制基金可能需要一口氣調降約 14 個百分點的美股配置，將創 2 月 6 日以來最大單日去風險化規模。

Altmann 指出，雖然部分調整上周五可能已經完成，但這類策略通常存在時間差，因此本周前半仍可能面臨進一步賣壓。

他表示：「當市場波動變得極端時，這類調整可能對短期價格走勢產生重大影響。」

歷經上周五重挫之後，逢低承接買盤周一重新進場，帶動美股回升、科技股反彈，然而 AI 行情迅速熄火，導致美股周二再度遭遇賣壓，標普 500 和那斯達克雙雙收黑，美股三大指數只有道瓊以小漲作收，盤中震盪超過 1000 點。

摩根大通交易團隊周一將短期股市看法由偏多調降為「戰術性謹慎」。全球市場情報主管 Andrew Tyler 表示，近期大漲的科技股可能持續面臨獲利了結壓力，因此短線仍將維持震盪。

不過，他表示團隊仍願意逢低布局，只是較適合在未來一至兩周分批進場。

Tyler 認為，目前市場面臨幾項潛在風險，包括債市波動加劇、擁擠部位平倉、AI 交易降溫以及股票供給增加等因素。

其中最受市場關注的是即將到來的 AI 企業募資潮。

華爾街正準備迎接近年來規模空前的新股發行潮。愈來愈多企業希望透過發行股票籌措 AI 相關投資所需資金，然而，這也讓市場開始質疑是否有足夠需求消化新增供給，以及這是否會壓抑整體股市估值。

部分策略師擔心，在利率維持高檔且經濟成長放緩之際，大量新股供給可能分流原本投入現有股票的資金，尤其是市場部位已高度集中於 AI 受惠股。

Altmann 表示，目前市場呈現「極度不對稱」的結構，意味著動能交易雖然仍受資金追捧，但一旦部位開始反轉，平倉壓力恐怕將遠比過去更加劇烈。

技術分析派專家也對期待股市 V 型反轉的樂觀情緒潑冷水，Fundstrat 技術策略主管 Mark Newton 指出，周一的市場表現並非趨勢性底部的確立，而更像是一場典型的「死貓反彈」(Dead-cat bounce)。