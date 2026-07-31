鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 11:28

台股今 (31) 日盤中強彈超過 2900 點，最高來到 42895 點，一舉衝破 5 日線 41600 點反壓，正挑戰站穩 10 日線 42800 點上，法人認為，短期先看能否站穩 5 日線上，以及季線 44080 點附近反壓是否成功挑戰。

統一投顧表示，近期 AI 燒錢疑慮造成基本面殺盤主軸，隨 CSP 大廠財報結束，台股密集法說公告財報，基本面下修疑慮將獲得底定，搭配本周上市大盤融資減肥近 832 億元，周減幅逾 14.2%，籌碼適度清洗，而美股費半指數大漲利多共振，有利於台股止跌反彈，先觀察季線是否成功挑戰。

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統一投顧也提醒，惟上檔均線反壓、期貨空單仍逾 8 萬口，建議投資人須避免過度槓桿。

國泰證期研究部指出，短線情緒波動劇烈，指數若未能站穩 5 日線，仍以技術性反彈視之，並提到，外資台指期淨空單仍高達 8 萬口以上，且聯準會態度偏向謹慎，在避險部位明顯降溫前，建議採取逢低分批布局的防禦策略。