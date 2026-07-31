鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-31 09:40

日韓股市周五 (31 日) 強勁反彈，擺脫本周稍早重挫走勢，主因大型科技公司持續擴大投資計畫，重新點燃市場對人工智慧 (AI) 題材的信心。

南韓 Kospi 指數開高，一度大漲 16%，創歷來最大漲幅，從先前連三日暴跌中大幅反彈，期間一度啟動暫停程式化買盤的機制。投資人振奮之下，MSCI 亞太指數上漲 2%，連續第二個交易日上揚。

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日股日經 225 指數早盤上漲 5.5% 或 3400 點，暫報 65290.84 點。日元周四在政府疑似干預的支撐下彈升，投資人聚焦周五稍晚將公布的日本央行 (日銀，BOJ) 決策。

個股方面，南韓記憶體雙雄出現飆漲行情，SK 海力士一度飆升 28%，除了受惠於 AI 前景回溫外，也受到 SK 集團董事長崔泰源罕見親自加碼持股激勵，三星電子盤中大漲 26%。日本軟銀集團拉升 15%，出現漲停板行情。

美國科技股周四大幅反彈，微軟 (MSFT-US) 亮眼財報重新點燃市場對 AI 支出的樂觀情緒，帶領那斯達克指數勁揚 2.8%，而在美股收盤後，亞馬遜 (AMZN-US) 最新財報告捷帶動盤後股價勁揚 9%，進一步助長科技股反攻氣勢。

南韓 Kospi 指數在周四為止的三個交易日累計重挫 17%，市場憂心全球大型科技公司負債快速攀升，加上中國半導體競爭加劇，導致 AI 概念股遭大幅拋售。

韓股今年雖然在 AI 熱潮中大漲，但自 5 月推出槓桿產品後，市場波動明顯加劇。NH Investment & Securities 韓國現金股票部主管 Shawn Oh 表示，近期 AI 科技股因去槓桿化、部位縮減、強制平倉及流動性因素引發的加速賣壓，可能已開始趨於穩定。