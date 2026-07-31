鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-31 10:30

《MarketWatch》報導，Meta Platforms(META-US) 股價周四 (30 日) 重挫 7.9%，投資人對公司龐大的 AI 投資支出感到憂心，同時對明年投資的不確定性感到不安。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 指出，Meta 股價承壓的原因之一，就是公司對 2027 年支出規模「缺乏前瞻性透明度」。

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Meta 在第二季財報中再度上調 2026 年資本支出預估，目前預計介於 1,300 億至 1,450 億美元，高於先前預估下限的 1,250 億美元。

Meta 財務長 Susan Li 表示，公司在可預見的未來仍將面臨「需求受限」情況，包括其核心業務，「我們在許多投資報酬率仍為正向的領域，都希望投入更多算力，只要我們有足夠的算力可用。」

Mahaney 指出，投資人同樣對 Meta 沒有提供旗下先進 AI 模型進度的具體細節感到失望。Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 僅表示，公司「正持續擴展規模更大、更先進的模型」，Mahaney 認為，這類說法「只是定性描述」，缺乏具體資訊。

此外，Mahaney 表示，Meta 提到優先銷售 AI 服務，而非出售運算能力的策略，可能也未受到投資人青睞。在財報公布前，投資人原本對相關報導感到振奮，該報導指出，Meta 可能會開始建立類似微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 所提供的外部雲端業務。

不過，祖克柏在財報會議上表示，雖然 Meta 目前收到許多願意以高於成本價格購買算力的需求，但公司仍認為，優先銷售自家 AI 服務，比出售算力資源擁有更高利潤。他也表示，公司未來仍可能向大型企業客戶提供算力服務。

Mahaney 認為，Meta 選擇維持現有策略，意味著公司延後了一項能夠在短期內提升營收與自由現金流、並抵銷部分資本支出的機會。

Meta 第二季自由現金流僅 7.84 億美元，遠低於去年同期的 85.5 億美元。

Mahaney 指出，投資人也希望看到 Meta 在非廣告業務的獲利能力獲得驗證。Meta 第二季推出的 AI 助理 Meta Business Agents，目前每月已有超過 100 萬家企業用戶使用。但要判斷該產品將如何帶動營收，目前仍言之過早。至於面向一般消費者的 Personal Agents，仍處於開發階段。

他總結表示，Meta 核心業務仍強健，但隨著 AI 投資持續增加，「市場希望看到核心業務以外的變現成果...... 目前還沒有看到。」

MoffettNathanson 分析師 Michael Nathanson 則指出，Meta 的營業利益率持續萎縮，且目前看不到止跌跡象。他認為，主要原因包括折舊費用增加，以及去年成立 Meta Superintelligence Labs 所帶來的成本。

Meta 第二季營業利益率為 31%，較去年同期的 43% 大幅下滑 10 個百分點。公司表示，本季費用大幅增加，主要因法律訴訟與資遣成本影響。若排除這些一次性費用，營業利益仍可年增 9%。