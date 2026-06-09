鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-10 05:43

美國中央司令部 (CENTCOM) 部隊週二 (9 日) 美東時間下午 5 時 (台灣時間 10 日上午 5 時)，在美國總統下令下對伊朗發動自衛性攻擊，以回應美軍一架阿帕契直升機前一天遭擊落。

川普下令對伊朗發動「自衛性攻擊」報復阿帕契遭擊落 (圖：shutterstock)

稍早，美國總統川普在 Truth Social 發文指控伊朗擊落一架當時正在荷姆茲海峽巡邏的美軍阿帕契直升機。他表示，機上兩名飛行員「安全且未受傷」，但強調「美國仍必須對這次攻擊作出回應」。

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川普並未事先透露報復方式。

據外媒報導，他私下曾表示，只要沒有美軍人員喪生，就不會放棄目前名義上仍然存在的停火安排。

不過，川普最新發言顯示，美伊衝突恐再度升級。就在數小時前，他才表示，美國與伊朗已進入達成協議的最後階段，雙方可能在兩到三天內簽署一項「非常、非常好的協議」，不僅能阻止伊朗取得核武，也將在簽署後立即全面重啟荷姆茲海峽航運。

然而，自對伊朗戰事爆發並於本週跨越 100 天以來，川普已多次宣稱協議即將達成，但迄今仍未有具體成果。

根據中央司令部說法，這起事件發生於美東時間週一晚間 7 時 33 分，地點位於阿曼海岸附近。中央司令部週二上午最初發布聲明時，並未直接將直升機墜落歸咎於伊朗，而是稱仍在調查中。

中央司令部指出，機上兩名士兵在事故發生約兩小時後，由美國海軍中央司令部及第 82 空降師成功救出。

伊朗方面並未直接承認擊落直升機，但伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週二在 X 平台發文表示，靠近伊朗領土的外國軍隊始終面臨人為失誤、意外事故或捲入交火的風險。

阿拉奇表示：「降低風險的最佳方式，就是讓他們離開。我們偏好外交語言，但也懂得使用其他語言。」

伊朗國營媒體 Press TV 則在 Telegram 上嘲諷川普先前宣稱伊朗軍隊已遭美軍「徹底摧毀」的說法，並寫道：「所謂伊朗軍隊已被『消滅』，看來並非如此！」

此外，伊朗國會議長加里巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 也在 X 發出警告稱：「我們偏好外交語言，但對其他語言更加熟練。若你違背承諾，我們就會改用自己最擅長的方式回應。」